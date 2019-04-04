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串流媒體服務夯　貢獻全球音樂市場近半收入

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▲▼ 音樂,串流媒體。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲串流媒體服務佔全球音樂市場總收入將近一半。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

國際唱片業協會（IFPI）發布了2019全球音樂報告（IFPI Global Music Report 2019），全球音樂市場成長了9.7％，其中串流媒體服務的總收入，就佔了全球音樂市場總收入的46.8%。

根據數據顯示，2018年全球音樂市場總收入為191億美元，增長了9.7％，其中串流媒體服務收入增長了34.0％，佔全球收入的近一半（46.8%），而且這是連續第四年增長。由於付費訂閱流量增加了32.9％，讓全球流量收入也增長了34％。

該報告稱，截至2018年底，有2.55億付費串流媒體服務用戶，佔錄音音樂總收入的37％。串流媒體的增長抵消了實體收入下降10.1％和下載收入下降21.2％的影響

根據《路透》報導，Drake、BTS和Ed Sheeran等藝術家是征服全球市場的人之一，為2018年的總收入貢獻了191億美元。

在此份報告中，拉丁美洲連續第四年成為增長最快的地區（+ 16.8％），尤其以巴西（+ 15.4％）和墨西哥（+ 14.7％）的增長趨勢最強勁；亞洲和澳洲地區（＋11.7％）則是實體和數位收入相結合的第二大區域，韓國的增長最明顯（+ 17.9％）。

▲Spotify。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ 線上音樂串流平台Spotify的訂閱服務佔全球音樂行業總收入37％。（圖／資料照）

在串流音樂背後，最大的功臣即是Spotify這類的付費訂閱音樂服務，在去年底使用人數來到了 2.55 億人，全年成長32.9%，此部分也佔了行業總收入的37%，而其他10%的串流服務收入，則是由靠廣告支撐的串流媒體平台（例如 YouTube）提供。考慮到串流音樂在2015年才剛剛超越CD成為音樂'行業的營收主力，這樣的成長相當驚人。

IFPI首席執行長Frances Moore在一份聲明中表示，「音樂已經以前所未有的方式真正成為全球性的產業。」他期待未來音樂市場能有一個公平的發展環境，建立適當的法律和商業基礎設施，確保音樂得到公平的評價與發展空間，且將收益返還給權利持有者。

Frances Moore說，「我們繼續致力於尊重和承認世界各地的音樂版權，並通過建立公平競爭，為創作音樂的人提供公平交易來解決價值差距。最重要的是，我們正在努力確保音樂繼續其令人興奮的全球旅程。」

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關鍵字：音樂,串流媒體,Spotify,唱片

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