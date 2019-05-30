Burberry、BV、小CK獨家進駐華泰名品城　買得起才是真OUTLET

▲OUTLET GLORIA OUTLETS華泰名品城全區開幕後，現在一到假日，園區內湧入許多民眾體驗遊逛。（圖／謝盛帆攝影）

消費中心／台北報導

搭高鐵到桃園就能享受無國界血拼樂趣，全台唯一、最大的國際級OUTLET GLORIA OUTLETS華泰名品城，全區已於5月8日開幕，你已經逛過了嗎？在第三區開幕後，目前285個品牌完整到位，其中60個品牌獨家首度進駐，包含Burberry、 Bottega Veneta等大牌，超過半數是國際精品，一整天逛起來超過癮，購物的話也不怕荷包委屈，因為最低殺到平均2折起，絕對是買得下手的真OUTLET。

交通便利好抵達的OUTLET GLORIA OUTLETS華泰名品城，位於高鐵桃園站6號出口正對面、桃園國際機場捷運A18站2號出口，台北出發19分鐘就能到達，因此自一期開幕以來，每逢週末假日，人潮絡繹不絕，是逛街、溜小孩的好去處，而在全新第三園區開放後，逛街遊客又更多了，因為紐約、倫敦、義大利3種不同主題規劃，讓人走在園區內有種置身歐美街頭的錯覺，而且隨手就能拍出一大堆異國風情美照。

▲迎合不同主題購物區的裝置設計，讓人還沒真正開始逛街，就先拍照拍不停。（圖／謝盛帆攝影）

購物大道除了寬敞好逛、好好拍，全區品牌業種也更加豐富，不只原有的國際一線精品及戶外休閒，另引進更多家居、親子與餐飲，品牌選擇多元，從平價到精品都有，其中有60個獨家進駐品牌，包含國際精品Burberry、BOTTEGA VENETA；知名設計師品牌CHLOE CHEN、Charles & Keith、Armina Rubinacci；日本潮牌New Yorker；澳洲第一海灘潮牌Billabong；居家品牌Crate& Barrel、Frette；兒童服飾品牌Butter&Sugar等，是其他台灣OUTLET所沒有，尤其全台唯一一間開在OUTLET的Burberry可是最大亮點，想逛就只能親自到OUTLET GLORIA OUTLETS華泰名品城一趟。

▲GLORIA OUTLETS華泰名品城獨家引進Burberry開在OUTLET，是全台唯一一間，開幕後吸引大批民眾前往朝聖。（上圖／謝盛帆攝影、下圖／記者蔡惠如攝）

當然，更多人在意的是OUTLET價格到底有多划算。舉例來說，來自新加坡的CHARLES & KEITH，俗稱「小CK」，是不少小資女的愛牌，店內除了有眾多包款可挑選，看到價錢更是會讓人倒吸一口氣，像是一雙真皮鞋免千元即可入手，一次掃個2、3雙也不心疼；想省錢換家電的話，OUTLET通路價格不比一般量販賣場遜色，甚至是有的拚，尤其愛用日貨的人更可以省下機票錢，因為一台日本原裝水波爐原價6萬可現省1萬5，與日本同步、日本製的電冰箱現省2萬7，不只現買現賺，簡直是賺很大。

▲不用飛到新加坡，就能用千元內價格買到超划算的Charles & Keith包包或鞋子。（圖／翻攝個《時尚帶看x華泰名品城》影片）

除了品牌折扣，GLORIA OUTLETS 華泰名品城堅持要玩就玩真的，採取原價及售價「雙標」政策，把價差大方秀給你看，拉近消費者與心中精品品牌最近的距離，想入手不需要再猶豫老半天。



逛到累了、餓了，也有多樣化的餐飲，讓你隨時可以坐下來好好休息一番，同時享受一頓美食，補充好體力才能繼續逛。隨著三期開幕進駐的，除了有知名現撈現煮的日式頂級涮涮鍋秋風軒，還有日本知名迴轉壽司之一的合點壽司，主打江戶時代氛圍和傳統叫賣點餐方式，長期霸佔日本人最愛的壽司前10名，在日本僅有百間門市，不排隊絕對吃不到，全台也僅有2間店，其中一家就開在OUTLET GLORIA OUTLETS華泰名品城，即使到下午3點多，店內客人還是滿滿滿，就可以知道人氣有多夯。

▲到日本必吃的合點壽司，台灣第二間分店就開在GLORIA OUTLETS 華泰名品城。（圖／翻攝個《時尚帶看x華泰名品城》影片）

GLORIA OUTLETS 華泰名品城一次包辦吃喝玩樂，擁有園區戶外商場的空間特性，不僅吸引一般民眾到訪，也是許多家庭客首選的假日休閒場所，戶外既有針對幼童與大童規劃的娛樂設施，室內也有適合大童玩耍的饅頭樂園、適合小童玩耍的Snoopy Play Center，再加上三期園區新進饅頭家族引進日本VR遊樂設施，大人、小孩都能同樂，OUTLET不只可以讓人瘋狂大買，也能盡情玩樂其中，享受不一樣的購物體驗。