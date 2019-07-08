熬夜加班…他吹一晚空調面部癱瘓　照鏡子「嘴歪臉斜」

▲ 亞大醫院復健部部長周立偉使用雷射治療替患者治療面癱狀況。（圖非當事人）。（圖／亞大醫院提供）

大陸中心／綜合報導

「燒烤」模式日前逐漸開啟，不少人紛紛吹空調來「退燒」。廣東一位30歲男子日前因為工作繁忙，經常在公司通宵加班，沒想到有一天熬完夜，一早照鏡子發現自己竟然「嘴歪臉斜」，嚇壞急忙就醫。醫生診斷，因長期在空調房工作，「面部癱瘓了！」

當時，李姓男子照鏡子發現自己的嘴角歪了，右眼皮也不由自主地垂下來，「面部僵硬，根本沒辦法做表情，完全不能動。」醫生診斷，「他長時間在空調房工作，面部神經受到侵襲，出現了面癱症狀，需要接受系統治療。」目前，李男仍在治療中。

廣東省東莞市東華醫院康復醫學科孫凌瑜主任說，顏面神經麻痺即俗稱的「面癱」，可分為「周邊型麻痺」和「中樞型麻痺」，「多數為疲勞、抵抗力下降時，頭面頸肩部受寒、吹風後病毒感染。」他說，面癱患者可能連表情都無法做，「在鼓腮、吹口哨時會漏氣，並常有口水自己流下。」

孫凌瑜提醒，不小心得了面癱，千萬別拖，一定要及時到正規醫院治療，不然錯過了最佳治療時機，就難以恢復正常面容，「患者面部神經水腫時間越長，神經損傷越嚴重，康復效果不佳。」如何預防面癱找上門呢？他還說，「避免空調或風扇直面而吹或直吹頭頸部，患病後避免頭面頸肩部受寒。」