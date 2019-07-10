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北市倡環保餐具「9夜市267攤」響應　今年推至全市13夜市

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▲▼老人,路邊攤,夜市,廣州街夜市 。（圖／ETtoday資料照）

▲廣州街夜市 。（示意圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

環保署預告擴大限制使用免洗餐具範圍，並授權各地主管機關因地制宜執行，事實上，台北市市場處已在106年起配合北市減塑減廢政策，率先輔導夜市飲食攤更換環保餐具，供內用消費者使用，市場處指出，預計今年完成推廣至全市13處夜市。

市場處表示，106年起推動夜市飲食區更換一次性及美耐皿餐具計畫，針對夜市內有座位區且提供餐具供民眾使用之飲食攤，輔導換用陶、瓷、玻璃、不鏽鋼等材質之環保餐具，並補助50%經費供夜市自治會購置，讓消費者逐步改變餐飲習慣，減少一次性及美耐皿餐具之使用量。

請繼續往下閱讀...

市場處表示，至今已有寧夏夜市、遼寧街夜市、大龍街夜市、延三夜市、雙城街夜市、臨江街夜市、南機場夜市、華西街夜市及南昌夜市等9處，總共267攤申請更換餐具補助。

市場處預計持續推廣至廣州街夜市、梧州街夜市、西昌街夜市及饒河夜市攤販更換環保餐具，全市13處夜市將在今年推動完成。

市場處科長表示，目前針對有座位區攤販，約有九成攤販申請此計畫，多數攤商都願意合作，由於美耐皿餐具使用久了外觀容易有刮衡，汰換率比玻璃、不鏽鋼等材質的環保餐具還要高，而北市有補助50%經費，普遍攤商趁著這此補助機會，汰換老舊餐具；只有少數一兩攤在觀望當中，主要是認為法規沒有明文禁止，沒有一定要配合。

市場處科長指出，106年推動第二預備金200多萬推動此計畫，107、108年以市府預算每年編列300萬在夜市推動環保餐具，另也各編列300萬在市場推動，計劃到今年結束，明年過後將無預算，不過希望由公推廣到私，市政引領風潮，改變民眾生活習慣。

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