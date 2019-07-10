5.88億交易Lamigo破局　郭台銘：不是我要買！我關心職棒未來

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地方中心／宜蘭報導

國民黨總統初選參選人郭台銘10日下午到宜蘭造訪，首度參訪陳定南紀念園區。面對媒體詢問Lamigo轉賣案，郭台銘表示，他介紹的買家與Lamigo老闆，原已經準備簽字，而且出了「最好的價格5.88億元，台灣出價最高的」，他強調，「不是我要買，我關心的是台灣職棒的未來。」

▲郭台銘表示「Lamigo不是我要買，我關心台灣職棒未來」。（圖／記者游芳男攝，下同）

郭台銘表示，「我們已經開了全台灣最高的價錢，老闆應該是喜出望外，為什麼在這一刻...當然我們已經offer出去，如果說他的老闆想賣，我講過願意協助他，找到買家；如果說他不想賣，我希望他能夠找到更好的買家。」他強調自己關心台灣職棒不是一天兩天的事，「你看雲林古坑棒球國手到日本去見王貞治，我太太家鄉─南投建棒球場等，這都不是一天、二天的事情。」

郭台銘說，要讓Lamigo走向國際化，「棒球運動是台灣的國球，如果說我當了中華民國總統，Lamigo只是一個例子，我想是台灣的職棒要走上國際化，台灣不只是產業要國際化、科技要國際化，甚至職棒要國際化，因為台灣跟日本，我是最強的外掛，我可以牽線，為什麼台日兩之間棒球不能交流？甚至和美國之間的小聯盟、大聯盟交流，我是覺得台灣很多棒球員都可以跟美國日本的棒球平台合作。」

▲郭台銘下午到宜蘭造訪陳定南紀念園區。

郭台銘強調，「我不會介入球隊，我是關心整個職棒的發展跟未來，我幫他們介紹，我不會說因為選舉...我介紹那個人應該是台灣給他最高的價錢，他為什麼不賣？這個道裡去想也知道，所以這問題也不是我講出來的，是昨天有媒體在訪問我的時後，我說我不能說，這一家老闆受到的壓力，他們自己說出來，他們知道，媒體先去問一問就好，我來這邊絕對不是因為我要買，我是因為關心台灣的職棒，關心選手未來，關心台灣年輕人大家喜歡職棒的未來。」

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