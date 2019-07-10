

▲中天新聞播出「扁錄影罵韓 小韓粉邊罵邊哭為什麼要罵韓國瑜」（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導



中天新聞播出「扁錄影罵韓 小韓粉邊罵邊哭為什麼要罵韓國瑜」，NCC(國家通訊傳播委員會)10日因其內容妨害兒童、或少年身心健康，決議核處60萬元。



NCC表示，有民眾檢舉，中天新聞於108年4月2日《中天晨報》內容利用兒童突顯特定人物涉違規。該報導主要是「陳水扁罵韓國瑜出國訪問」並引述韓國瑜後援會網友上傳的影片，內容有3位小朋友，都是10歲以下兒童邊哭邊罵為什麼要罵韓國瑜。



NCC認為，該內容兒童的臉部與聲音應做適當處理，否則兒童長大後可能有身心影響。該報導已違反《衛星廣播電視法》第27條第3項第2款規定。



雖然中天電視表示，該影片內容有獲父母同意播出，但10位外部預審委員有8位認為應核處，NCC委員最後仍決議核處60萬元。NCC發言人蕭祈宏表示，中天如有不服可循行政救濟。



▲國家通訊傳播委員會NCC（示意圖／ETtoday資料照片）



中天電視的個案，是否代表往後電視新聞報導內容都要避開兒童畫面？NCC電台與內容事務處簡任視察陳書銘表示，每一則報導都是個案，並不是一律不行。



根據統計，今年1月以來至7/9止，NCC累計已核處中天330萬元，若再加上10日的，已達390萬元。