頻道、系統授權談不攏　有線電視分級收費延2021年實施

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頻道、系統授權喬不攏　NCC有線電視分級收費延2021年實施

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▲▼數位電視,數位匯流,有線電視,OTT（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲有線電視（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳世昌／台北報導

NCC研議長達10年才定案、公布實施的有線電視分級付費新制，原訂明年一月一日起實施，但近日發現申請頻道變更作業、頻道授權需重新議約等配套、前置作業時間來不及，已敲定延後一年至2021年起才全面實施。

NCC是在今年6月12日才剛核定新版的《有線廣播電視系統經營者收費標準》，要求有線電視系統明年都需至少提供2種以上頻道組合讓消費者選擇，其中「清冰包」月費不超過200元，觀眾還可以選擇「單頻單買」、「頻道套餐」，打破25年來有線電視只能「大碗公吃到飽」的單一消費模式。

但近日相關作業開始進行時，才發覺想改變沒有這麼簡單！業者指出，NCC新辦法規定今年8月就要提出明年的收費方式送審，等於業者只有2個月作業時間，在這2個月內，有線電視要與頻道商完成明年授權協商，要向NCC申請頻道變更，2個月的時間不可能完成。

業者指出，今年都過一半了，許多頻道、系統商都還在談今年2019的合約，怎可能馬上談好2020年的，這種「龜速協商」甚至2021年也可能會來不及落實在新的分級付費制度，到時侯NCC能強迫業者簽嗎？
▲▼國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）
▲國家通訊傳播委員會NCC（示意圖／ETtoday資料照片）

另一方面，新的收費標準至少要提供消費者2組HD畫質以上基本頻道組合選擇：

第1組
至少有13個必載頻道(台視、中視、華視、民視、公視、原民台、客家台、公用頻道、地方頻道、頻道表、國會一台、國會二台等)，月費200元為上限

第2組
前一年訂戶數最高的基本頻道組合，收費上限是600元

有些頻道變更需重新向NCC申請，獲准才可移動，這些都需要作業時間。

NCC發言人蕭祈宏表示，目前NCC的政策是不強制有線電視系統一定要在明年起實施，但有些已經施行分級的系統仍可以進行，算是給業者有一年緩衝期，後年2021年再開始全面實施。

NCC官員透露，新辦法除了頻道、系統間的授權需要重新談判，系統申請頻道變更需要時間，有線電視與消費者簽定的契約內容也需要調整，推新制真的沒這麼簡單。

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關鍵字：NCC,媒體產業,有線電視

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