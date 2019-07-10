三立、中天報導知名戲劇畫面來自盜版網站！NCC要求改進



▲中天新聞報導內容引用《我們與惡的距離》戲劇片段係源自盜版網站（圖／翻攝FB粉絲團一百五）



記者陳世昌／台北報導



NCC10日針對4家新聞台8件新聞報導、節目內容涉違規發函改進，其中三立報導引用韓劇「Sky Castle天空之城」、中天新聞引用《我們與惡的距離》戲劇片段，其內容都來自盜版網站，NCC強調，引用任何影視內容應避免使用涉及侵權或盜版網站之內容。



以下是NCC發函改進的電視新聞內容：

一、三立新聞台「驚爆新聞線」

108年3月23日系爭新聞於21時57分播出「"蔡賴配"祖墳有玄機"線"一偏…竟剋皇？！」單元經民眾反映涉及怪力亂神，沒有盡到事實查證。

建議新聞談話性節目涉及公共事務或議題時應以新聞事件及事實做為論述基礎，避免以民間傳說、命理、靈異穿鑿附會，涉不同利益關係人時，應審酌公平多元原則。

二、民視新聞台「挑戰新聞」

108年4月1日 系爭節目於22時30分至22時40分播出：「清明掃墓去，祖先陰宅風水學問大，無視小裂縫恐禍延子孫」等內容，經民眾反映多為怪力亂神，誤導民眾，有違公序良俗。

新聞談話性節目涉及公共事務議題時，應以新聞事件及事實做為論述基礎，避免以民間傳說、命理、靈異穿鑿附會，過度引申推論。



▲國家通訊傳播委員會NCC（示意圖／ETtoday資料照片）

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三、中天新聞台「大政治大爆卦」

108年4月2日 旨揭節目於15時29分許播出來賓謝寒冰說「民進黨政府餓死人民」等內容， 經民眾反映亂講話渲染大眾等意見。

政論節目評論應持客觀、中立，平衡，避免使用情緒性之言論表述。

四、東森新聞台「台灣大代誌」

108年4月5日播出，旨揭節目製播「鳳山血芒果傳說」單元，經民眾反映新聞頻道之節目以戲劇方式呈現民間鬼怪故事，涉傳達怪力亂神、穿鑿附會之內容。

新聞報導涉及公共利益宜以事實為依據，選材不宜採用缺乏科學基礎之民間傳說及靈異故事做引據或推論之基礎，以維護視聽權益。

五、三立新聞台「1300正午新聞」

108年4月18日 系爭畫面於13時28分至13時29分以「受強烈地震影響 北市松仁路地面龜裂」為標題，播出相關地震內容，經民眾反映未經事實查證，將地面上柏油報導為地面龜裂。

突發新聞雖有其播報之時間壓力，仍應善盡事實查證，對有疑問處可透過主播表述方式達到平衡報導，若確認錯誤應儘速嚴謹更正。

六、三立新聞台「台灣大頭條」

108年4月18日 系爭畫面於19時10分許以「猛"虎"下山恐有天災！廖大乙預言一語成讖」為標題播出相關內容，經民眾反映報導內容涉及怪力亂神，有妨害公序良俗之虞。

新聞報導涉及公共利益應以事實為根據，避免將命理、天災與特定政治人物做聯結，以維護視聽眾權益。

七、三立新聞台「富狂現形記特別報導」

108年4月4日 系爭節目於16時00分至16時07分在報導最近爆紅的一部韓劇「Sky Castle天空之城」劇情時，於搭配播出之該劇片段影片，其上方出現「澳門新葡京娛樂城……」等跑馬字幕，經民眾反映報導內容，使用了為未經JTBC授權的網路盜版影片。 引用任何影視內容應避免使用涉及侵權或盜版網站之內容。

八、中天新聞台「中天午間新聞」

108年4月22日 中天新聞台4月22日12點15分至25分許播報「與惡結局狂送洋蔥 收視破3.4穩坐戲劇龍頭」新聞，經民眾反映所引用《我們與惡的距離》之戲劇片段係源自盜版網站。 引用任何影視內容應避免使用涉及侵權或盜版網站之內容。