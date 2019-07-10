快訊／槍擊要犯陳宏宗嘉義駁火　「倒車開3槍」拒捕！警扣板機當場擊斃

記者莊智勝／嘉義報導

曾犯下雲林西螺果菜市場槍擊案的陳姓嫌犯至今仍在逃，警方10日凌晨4時20分許掌握陳嫌出沒地點，前往嘉義大埔鄉地區圍捕，惟陳嫌見警力包圍後，仍企圖倒車衝撞逃逸，還掏槍射擊警方。警方見狀後立即開槍還擊，擊中陳嫌頭部，造成其當場死亡。目前全案正進一步調查中。

據悉，陳嫌105年12月初在雲林西螺果菜市場與攤商發生口角，夥同一對父子朝著對方連開4槍，事後該對父子主動投案，但陳嫌則選擇逃亡。106年12月12日，台南玉井分局楠西分駐所員警巡邏時發現陳嫌形跡可疑，立即上前盤查，不料卻遭陳連開5槍射擊，所幸當時員警身穿防彈衣，幸運只受輕傷。

▲槍擊要犯陳宏宗生性相當兇殘。（圖／記者林悅翻攝）

▲陳嫌拒捕還開槍，當場遭到警方扣下板機擊斃。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳嫌生性兇殘，犯下多起槍擊案仍然在逃，對治安造成重大威脅。警方追緝許久，終於掌握陳嫌近日出沒於嘉義大埔地區，立即調集刑事局六大隊勤務人員、維安特勤隊人員、台南市警局、西螺分局等警力上山查緝，當即發現疑似陳嫌所駕駛車輛，立刻上前展開圍捕，並喝令其停下。

陳嫌見到大批警力到場，還倒車衝撞想跑，並掏出手槍朝著警方連續射擊3發以上（數量待查），子彈擊中維安人員車輛擋風玻璃，造成危安駕駛人員頭部擦傷，另外2發子彈則擊中防彈盾牌。警方見陳嫌開火，當即扣下板機還擊，其中一發子彈射中陳嫌頭部，造成其當場死亡。事後警方在現場查獲陳嫌所使用手槍2把、以及子彈數發，陳嫌確切死因還有待進一步相驗釐清。

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▲警方開槍擊中陳嫌頭部，造成其當場死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳姓嫌犯106年12月遭警方盤查時，直接對著員警連開5槍。（圖／翻攝畫面）