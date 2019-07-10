遭韓天媒體批韓黑　楊秋興拒成為詐騙共犯：我句句實言、正氣凜然

▲楊秋興強調從來就沒有黑韓，更不是韓黑。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／綜合報導

前高雄縣長楊秋興在2018年選舉時表示力挺韓國瑜，沒想到今年國民黨總統初選卻轉為支持鴻海集團前董座郭台銘，甚至在接受媒體採訪時說如果再支持韓選總統，「那我豈不成為詐騙共犯。」而他這一番話被許多韓粉抨擊。對此楊秋興10日一早在臉書PO文強調，「我從來就沒有黑韓更不是韓黑，我所說的句句實言，正氣懍然。」

楊秋興表示，確實支持韓國瑜選市長，但怎料也沒想到他會要選總統，「我是支持韓選市長，我怎麼也沒想到韓剛當選就要選總統，當初如果知道韓選上市長馬上要參選總統我就不會支持他，如果我再支持韓選總統，那我豈不成為詐騙集團共犯；我只是說出實話、說出大多高雄人的心聲啊。」

至於「恩將仇報」說，楊秋興指出，是在黃光芹爆料後、媒體採訪時被動說出，卻遭外界認為在求官，「説出我委屈隱忍了半年內心話卻也句句實話，由韓不敢直接面對媒體提問而顧左右而言他，『我和楊秋興都是好朋友，這兩天我會約他見個面』敷衍言詞可以証明。」

楊秋興還提到「Yes I Do！噁心說」，這句話在男女朋友結婚時是多麼神聖浪漫的一句話，但沒想到會被韓應用在參選總統議題上，「我也只是說出我心中的感受，韓應該欣然接受批評吧。」

楊秋興最後強調句句屬實，何來黑韓？更不會無聊到去扮演韓黑角色，「我實際參與政治距今41年，工程師的個性讓我講真話，我是獨立的政治個體，更不會受仼何人指使，我才德不足以當政治家但也看不起醜陋的政客，午夜夢迴提筆寫出心中的一點感受。」

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