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台北收容所鬧鬼！深夜浴廁驚見「金髮大眼女」　冷笑直盯5分鐘

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圖、文／鏡週刊

鬼月將至，位於新北市三峽區的移民署台北收容所，最近驚傳鬧鬼事件。一名中國籍女收容人在離台前向本刊爆料，說她親眼看到外籍女鬼出現在女舍的浴廁，而且還有不少收容人看過。收容人間流傳，女鬼是印尼籍，多年前在浴廁裡吞硬幣自殺，死時還懷有3個月身孕，因無人幫她超渡，魂魄一直徘徊在所內，無法轉世。對此，移民署強調，確有聽聞收容人流傳看到鬼魂，但收容所近年並未發生自殺或他殺案件，可能是收容人心神狀態不穩，才會出現幻覺。

▲▼收容所鬧鬼。（圖／鏡週刊提供）

▲位於新北市三峽區的移民署台北收容所女舍，驚傳鬧鬼風波。（圖／鏡週刊提供，下同）

阿金（化名）是一名中國籍女子，來台後因故被送往新北市三峽區的移民署台北收容所收容，期間她遭遇終身難忘的「見鬼」事件。阿金出所後、離境前向本刊爆料，指她在收容所期間多次於午夜時分看到鬼魂，她認為女鬼會讓她看見，應該是希望藉由她的幫忙，獲得超渡。

▲▼收容所鬧鬼。（圖／鏡週刊提供）

▲移民署逮捕非法入境或逾期居留的外籍人士後，會先送往各地收容所收容，再安排遣返。

阿金告訴本刊，她被送進收容所時，先被安排住在獨居房就曾聽到異聲，後來出了獨居房，進入群體房收容，當時中國、印尼、越南、泰國籍收容人約70名。幾天後便有姐妹跟她說群體房裡「鬧鬼」，而且還是1名印尼籍女鬼，由於自己沒有親眼看到，阿金把這些話當成故事，沒有真的放在心裡。

▲▼收容所鬧鬼。（圖／鏡週刊提供）

▲移民署台北收容所目前收容一百多名外籍人士。

直到某天凌晨2點半，阿金因為想尿尿，便起身獨自往浴廁走去。阿金心有餘悸地說，當她走進去之後，眼角餘光看到大家洗澡的水池上，竟然坐了1名女子，臉上還帶著微笑看著她。由於先前曾聽姐妹說過鬧鬼的事，剎時一陣涼意襲來，從她背脊往上直竄，讓她頓時頭皮發麻。

阿金告訴本刊，當下她很害怕就趕緊唸「阿彌陀佛」「南無觀世音菩薩」等佛號，但女子並沒有因此離去，她也不敢放聲大叫，隨後又在心裡和嘴上說：「我沒有害你，冤有頭，債有主，妳去找害你的人，我也是落難才來到這裡，你千萬別找我，拜託！拜託！」就這樣，她僵在該處約5分鐘，後來女子才消失。

阿金清楚記得這名「女鬼」絕對不是當時的收容人，年紀看起來大約27、8歲，有雙大眼睛，長髮且染成金色，身材不胖也不瘦，身高約在165公分，算是長得很漂亮，穿的是收容所公發的收容服，上身穿著長袖的外套，內穿Ｔ恤，下半身則穿短褲，腳上穿著紅色拖鞋。

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