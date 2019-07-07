擅離職守3天　反潛直升機飛官都在拍長官馬屁

本刊接獲海軍弟兄爆料，指1名海軍反潛航空大隊的林姓少校飛官，在軍中違法亂紀，不過因為後台夠硬，不但未遭懲處，考績還能拿優等。知情人士表示，林姓飛官為了逢迎拍馬，竟然擅離職守，擔任休假長官的司機，種種行徑令官士兵們忿忿不平。

圖文／鏡週刊

海軍弟兄阿銘說，去年6月20至22日、連續3天，林姓少校擔任蘇澳海域警戒執勤組組長，原本應該在該海域執行警戒任務，沒想到他聽說直屬隊長徐姓上校休假至花蓮旅遊，竟擅離職守、丟下同袍，遠赴花蓮充當隊長的專屬司機，載著徐姓上校到處跑攤，離譜的行徑，被看不下去的官兵檢舉。

不料，徐姓上校悉獲後，竟因林姓少校是自己的子弟兵，故未依規定懲處。曾任該隊政戰處長多年的他，熟識軍中保防體系，還用相關經驗施壓，要求保防官協助掩蓋。阿銘痛批，這根本是把戰備當成兒戲，目無法紀到了極點。

單位長官的濫權包庇，讓許多官兵不服，認為破壞部隊團結，應該要追究行政責任。除此之外，林姓少校擅離職守等行為，也已違反《陸海空軍刑法》第34、35條擅離勤務規定，可處1年以上、7年以下有期徒刑。

本刊調查，反潛航空大隊隸屬海軍司令部，原名「海軍艦隊直昇機隊」，1977年成立於高雄左營，前身為「海軍航空指揮部」，編配有500MD/ASW型防衛者式反潛直升機九架、S-70（M）-1/2海鷹反潛直昇機18架。1991年奉命擴編為直升機大隊，並接收新型S-70C（M）-1型神鷹反潛直升機。

之後接收空軍S-2T反潛機，編成飛行一、二大隊，並於2007年進駐桃園基地，2012年再遷回花蓮基地。2013年7月因應裁軍案，改編為「海軍反潛航空大隊」，指揮官由少將缺降編為上校缺的大隊長，S-2T及向美方購買的12架P-3C等定翼機，則全數由海軍移轉至空軍。



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