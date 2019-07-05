【瑪法達談星】十二星座07.03～07.09運勢！天秤出運啦、雙子有實力翻轉

「巨蟹座日全食」甫落幕，重大星象警訊銳減，小型騷亂意外伴隨「水星退行」（水逆）上場驟增，且金星入住巨蟹座、「巨蟹座之月」轉進中段的本週，太陽與金星一剛一柔齊會巨蟹座，預期將為集體主流情緒加深巨蟹座的懷舊、認同、安定、民粹、愛國等星座氛圍。水逆期慣見的各種交通意外、對話失焦、自相矛盾或其他光怪陸離現象將見怪不怪。

重大星象事件有：7月3日的金星轉進巨蟹座；7月7日的「水星退行」開始（至7月31日）；7月8日的一級吉訊—「水星／天王星六合」「水星／火星合相」；與7月9日的一級警訊號—「太陽／土星對衝」。整體而言，訊號小凶大吉，矛盾交雜。

財經方面，金星轉進巨蟹座，且「水星退行」開始的本週，投資情緒將明顯由先前獅子座的賭徒情緒，轉向「巨蟹座基調」的保本保值。市場則恐在「水星退行」常見的謠言充斥與信心動搖的期間，顯現脆弱的信心支撐。投資人宜注意資產平衡配置、風險控管。

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就個別星座而言，介於月初「7月日食」與月中「7月月食」的本週，正值「水星退行」（水逆）登場的亂流期。超級星象正負訊號交雜之際，痛苦星略多過當運星。其中，最當運榜首落在，事業宮坐擁太陽、金星兩大吉星加持的天秤座。主客觀條件都屬上乘，時來運轉、順勢崛起機率極高。

運勢緊追在後的是處女座。正值年度夢想實現力最佳月分，又有戰星與守護星合相帶來的無比勇氣與魄力，大大補強平日的不足，聲勢突飛猛進；好運第三則為雙子座，儘管守護星退行衝刺力道稍減，但策略靈活、火力仍強，核心支持群與平日耕耘的領域，仍有極大實力，不容小覷。

獅子座與魔羯座是本週兩大運勢較多正面衝擊的星座。

星座排行 天秤座：飛來喜訊、鴻運當頭、高中金榜，氣勢最強。 處女座：一呼百應、引領群賢、鶴立雞群，人氣最佳。 雙子座：敲中金磚、涓滴成河、福星高照，財運最旺。 牡羊座：深耕致富、歡樂快意、進退有據，收穫最多。

愛情運：★★★☆

金錢運：★★★

事業運：★★★

☆為0.5分，★★★★★為滿分

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（07.03～07.09）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

如虎添翼，亂中突圍。守護星與戰星合相，即將進入退行週期的這段日子，當運已久，及時補進優質武器，戰鬥力再現一波高峰。只是水逆期不可控狀況變多，恐出現「勝利疲憊症」或「烏龍症候群」。切記物極必反。事業經營推力與拉力都有轉強跡象，意外插曲、變卦不少，專注強項才是勝出之道。理財投資有方。愛情是一種流浪的倦怠。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

風起雲湧，皓日當空。守護星進駐事業宮，且喜兆接踵而來的這段期間，不僅延續上週的贏家氣勢，大環境將出現驚喜變化，運勢蒸蒸日上。正值個人年度飛黃騰達關鍵月，學業突飛猛進、考場信心滿滿或職場升官重用機率大大提高。

拜守護星鎮守事業宮之賜，事業經營充滿熱情動力、專業自信，加上能在大眾市場激發共鳴，力退群雄、搶占生涯制高點似乎是順理成章之事。擦亮事業招牌、贏得專業殊榮、登上更高位階，指日可待。財運亨通，比預期理想，身價水漲船高。愛情是無害代糖。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

吉兆盈門，名利雙收。守護星與金星呈幸運角的這段日子，上週以來的好心情、好運氣持續延燒，貴人貴事多，各式回饋收穫更是豐厚之至，可說面子、裡子都順利到手。事業成績符合預期，沒有僥倖得分，不過，可藉減少犯錯、聰明決策得到不錯的落點，抉擇智慧待考驗。祕密武器發揮關鍵助攻。財旺，合夥人帶財。愛情是首協奏佳作。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（07.03～07.09）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

福至心靈，胸有成竹。本命宮迎來幸福星金星進駐的這段日子，是情感與人生財富的豐收季節。重大生涯目標、生活品質、情緒滿足，如願率大大提高。事業成就動機強烈，不甘二流角色。有機會在拿手項目打破個人紀錄、取得領先，寫下優異成績。某異性貴人助攻之力尤其關鍵。財旺，生財避險有道，花錢不手軟。愛情是煥發的容顏。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

吉中帶險，力爭上游。事業宮吉星拱照，但事業星卻與厄星對衝的這段日子，「金榜題名指數」直直竄高，但樹大招風指數卻也同步上揚，宜避免順境中驕矜自滿、得意忘形，招來不必要麻煩。情緒管理、風度管理有進步空間。事業頗有大開大闔、魚躍龍門之兆，海闊天空任意遨遊。切莫畫地自限。財吉，名實相符。愛情是種信任飛翔。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

兢兢業業，實至名歸。態度和實力皆獲好評的這段日子，可望藉著真材實料贏得肯定，不僅工作品質有足夠穩定性，還能在特定項目耀眼突出。事業無論就平均表現或吸睛重點都能拿得出不錯代表作。近期將有某場精彩勝利順利入袋，一夕變身當紅人物。吉人吉相，常有迎刃而解或貴人提攜的好運。財運顯著提振。愛情是明豔如許。

牡羊座、獅子座、射手座，本週（07.03～07.09）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

得心應手，攻守俱優。守護星與吉星呈超幸運角的這段日子，時勢造英雄，將在因緣際會下，在對的時間、對的地方、遇見對的人、做了對的事，聲名大噪，成為周遭目光追隨的星星。事業經營穩住蛋黃區，能在守住既有基礎的前提下，持續累積得分，小有得意亮點。豐富涉獵、臨場表現擊出漂亮打點。投資回報優厚。愛情是眷念的棲地。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

短兵相接，士氣如虹。本命宮擁戰星加持，守護星卻與厄星對衝的這段期間，儘管正值年度相對運勢低點，卻有越挫越勇的犀利鬥志與因禍得福的奇妙轉折。事業經營大破大立、汰舊換新，尤其應輕簡行囊、割捨無用，才能集中火力，發揮所長。表現較實力與預期佳。注意原則底線，遠離損友。荷包失血，財耗。愛情是想念的季節。

♐射手座（11月22日至12月21日）

當機立斷，快馬加鞭。情勢看好、事業星卻即將退行的這段日子，有黑馬勝出、血恥復仇的翻盤氣勢，機會之窗在月初短暫洞開，切莫遲疑。錯過最佳時機後恐將好事多磨。事業經營逆向操作、藍海策略奏效。獨家賣點與專業深度建立口碑，產品短暫測試水溫，可望迅速急起直追。真金不怕火煉。創富力與消費力俱增。愛情是種幸福沉淪。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（07.03～07.09）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

喜上眉梢，收放自如。平淡中激起驚喜漣漪的這段期間，可望有小確幸好事發生，心情因此變得輕盈。事業靈活機動、學習力與適應力強，工作內容也充滿新鮮變數與繽紛色彩，有開闢第二戰線、嘗試新領域、學習新項目等不安於室跡象。利實習打工、派遣接案或應試應考。財佳，但回收得多點耐心，放長線釣大魚。愛情是春風拂面。

♍處女座（8月23日至9月22日）

失之東隅，收之桑榆。事業星與守護星開始退行與吉兆上門無縫接軌的這段期間，儘管預期之外的風波無預警出現，不過計畫中的出擊，卻比預期還要成功。事業與人生在前進與後退間，很快找到平衡。

看似挫折的事件，卻是隱藏性祝福，轉個彎變成好運，甚至可說因禍得福。守護星退行期有一些計畫或答案得反覆確認、推敲與調整，再三斟酌、緩兵之計，卻也換來更多時間減低錯誤。事業理性達陣率高，擁有組織優勢與理想號召力，人氣可用。財力大增，有驚喜、有回饋。愛情是種知心共振。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

面面俱到，步步為營。守護星與太陽對衝的這段期間，正值事業階段性成長主力期，最忌大意輕敵、自我感覺良好。各方期許甚高、競爭壓力沉重，提防情緒陰影或求勝意志蓋過理智。衝動或誘惑是兩大成功路障，宜遠離是非弊端爭議。工作有賴引進互補性強的元素或團隊，相輔相成才能達到理想平衡。有喜財上門。愛情是緣牽一處。