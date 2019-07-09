馬上到、馬上做！全國得票數最高里長張吉雄　不忘初衷服務第一

▲三民區鼎泰里長張吉雄。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄三民區河堤社區是高雄市人文、藝術匯集的社區，充滿文藝及優閒氣氛，要營造如此的氛圍可不容易，身為在地鼎泰里里長張吉雄，就以「不忘初衷」四字，默默在社區耕耘，讓他除了是蟬聯多屆，去年更是獲得全國票數最高的里長，他說「馬上到、馬上做」是他始終如一的口號，未來也會繼續堅持下去。

鼎泰里里長張吉雄，從民國95年開始當里長，去年以12071票高票當票當選里長，也是全國得票數最高里長，提到能博得里民信任的「撇步」，張吉雄里長說，就是「不忘初衷」，他說，當時剛選上里長時，開心又覺得有壓力，對於服務內容，需要摸索，就連指派鄰長，之中的眉眉角角，也曾讓他感到很苦惱。

談到不忘初衷，張吉雄說「講簡單做困難」，在工作期間有許多壓力，心情上難免也會受到牽連，但面對里民，還是得和和氣氣，尤其時里民來請求服務時，一定要接受下來，不行再去溝通，以這樣的方式去服務里民。

▲三民區鼎泰里舉辦環保贈春聯。（圖／翻攝高雄市三民區河堤社區發展協會）

服務里民，經驗老道的張吉雄里長說分為兩種，一種是被動，但例如有里民來找人，他卻剛好不在辦公室，也不留電話，但其實找里長簡單，但里長要找人困難，因此也讓他壓力很大，畢竟要服務那麼多人，可不是這樣簡單，張里長說「要做得盡善盡美不簡單，里長得應付很多事，像清理狗大便、寵物不見、貼公告做公告、處理垃圾問題等，甚至還得跟公部門溝通，都不太容易，但他說「怎麼安撫里民很重要」。

另一種是主動服務，規劃免費專題演講、定期辦理社區活動，例如河堤社區發展協會在母親節、父親節都有系列活動，還有十月的音樂文化藝術節，以及過年振春活動，讓大人小孩每個月都能參與社區活動，這也是讓里民很有感的原因之一。

▲三民區鼎泰里舉辦母親節活動。（圖／翻攝高雄市三民區河堤社區發展協會）

張吉雄里長對於打造社區，挺有自己的想法，也感謝社區志工，對於營造氛圍有成，但他說「往後工作還很多，會更用心、努力」。張吉雄里長說「馬上到、馬上做」是他始終如一的口號，理想就是這樣，要一直堅持下去，哪怕正在吃飯，也要立刻完成里民的託付。