前法官張俊文判決書複製剪貼疏失　監察院13票全數通過彈劾

▲監委院記者會說明彈劾橋頭前法官張俊文。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

橋頭地方法院前法官張俊文以複製他案書類方式，有重大違失造成判決謬誤，經過9日上午13位滿額的委員討論3個鐘頭，最後以13票全數通過，通過彈劾，將送到職務法庭。監委高涌誠、楊芳婉、陳師孟9日召開記者會說明。

橋頭地方檢察署檢察官去年聲請向橋頭地方法院聲請簡易判決處刑，不過，橋頭地院107年度交簡字第1907號判決，除被告姓名、住址及年籍資料記載為歐姓被告，起訴案號、主文、事實及理由及附件檢察官聲請簡易判決處刑書，所載之被告姓名均為蘇姓被告，有明顯的錯誤。

高涌誠表示，此案是法界常常在講的「AB判決」，有一些法官他就會忽略到再次校對的義務，在複製貼上判決時，以另一案的判決剪貼，除了被告姓名住址等相關資料，案號主文都是引用到另一案的被告，這是很明確的失誤，約詢當事人後，他也承認忙中有誤。至於為什麼法院無法避免這樣的錯誤，因為法官要審判獨立，只有自己把關，委員們認為，應該盡量用科技去幫忙，避免出錯。

高涌誠說，此案經非常上訴後已改判，因為張俊文已經退休，已無法請求法院做職務監督，他做了有疏失的判決，人的咎責還是要做，法官評鑑委員會沒有做成決議，猜測他們不知道怎麼辦，之前大概都是送公懲會後降級改敘，不過由於法官已退休，看起來可以用罰款的方式追究，一般規定一個月薪俸以上，一年薪俸以下，但仍是交由職務法庭決定。

楊芳婉表示，檢察官聲請簡易判決，交由法官做書面審理、下判決，但是因為審判獨立，只有法官製作判決，不像公開審判，參與的人很多，針對情節是否重大也討論很久，但後還認為牽涉到人民的權益，造成人民損失是很重大的，最後獲得全票贊成彈劾。

彈劾案審查委員包括陳師孟、田秋堇、方萬富、蔡培村、包宗和、林盛豐、江明蒼、瓦歷斯．貝林、王美玉、劉德勳、張武修、章仁香、江綺雯，13票全數通過。