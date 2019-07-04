不只投票記名公布！監察院擬開放監委談「彈劾不成立案」

▲監察院。（圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

立法院會日前三讀通過「監察法」部分條文修正案，未來彈劾案之審查會，應以公開記名投票表決，以投票委員過半數同意成立決定，且無論彈劾是否成立，皆須對外公布。監察院法規委員會4日研擬修訂施行細則，針對彈劾不成立案，將公布審查決定書，開放監察委員談不成立案，沒有洩密問題。

根據現行《監察法施行細則》規定，彈劾案審查後應於三日內將審查結果通知提案委員，提案委員對於審查不成立案件有異議，應於十日內提出，再舉行審查會，但以一次為限。

據與會監委轉述，監委在法規會聚焦討論不成立案件處置方式，最終決定，若提案委員未提出異議，就直接公布審查決定書，其中包過提案委員、審查委員、主席、彈劾案由，但為了保護當事人，不公布彈劾案文。 不過，若提案委員有提出異議，第二次審查結果仍為不成立，就公布兩次審查決定書，同樣不公布彈劾案文；若第二次審查結果為成立，則公布第二次審查決定書與彈劾案文，以及第一次的審查決定書，但不公布第一次的彈劾案文。

但有與會委員指出，若第一次彈劾案沒有成立，第二次卻成立了，過程中彈劾文可能有修正調整，但因為不會公布第一次彈劾案文，擔心參與第一次投票的委員會被外界誤解。因此，法規會決議，既然現在不成立案不是秘密了，只要在審查決定確定後，參與審查的委員都可對外說明，但不溯及既往，意即過去的不成立案間仍無法曝光。