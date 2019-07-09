台灣首部山林喜劇電影免費看！導演王道南、《與惡》統籌陳南宏現身映後座談



▲「螢火蟲電影院」挖掘多部優質國片在暑假期間免費播映。（圖／國立新竹生活美學館提供）



生活中心／綜合報導

國立新竹生活美學館與文化部合辦「電影藝術分享計畫─螢火蟲電影院」，挖掘多部優質國片在暑假期間陸續至桃竹苗、新北戶外場域免費播映，7月12日將在桃園帶來同樣與復興區泰雅族相同文化背景的電影《山的那一邊》，該片不僅是台灣首部山林喜劇，情節超展開，當天也將邀請導演王道南、製片陳南宏參與映後座談，讓觀眾有機會與兩位電影人深刻互動。



▲《山的那一邊》是台灣首部山林喜劇。（圖／國立新竹生活美學館提供）

《山的那一邊》全片在台中大雪山區及松鶴部落拍攝完成，導演王道南指出，這部片子以山為背景，可說是「超展開」的喜劇，講述4個人在山中72小時的瘋狂故事，他們各自在山中都面臨自己人生最「魯蛇」的一段時間，但最後都找到屬於自己人生的答案，因此這部電影非常適合大小朋友來看，看完後除了哈哈大笑，也會帶著療癒的感覺回家。

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為了讓偏鄉民眾有全新的觀影感受，也讓電影文化教育向下扎根，當天活動特別邀請導演王道南與會參與映後座談，除了導演數十部知名作品外，王導演同時也是專業演員、編劇，參與許多膾炙人口電影、電視劇演出。另一位與談人則是該片製作人陳南宏，他不僅專業製片、製作人與編劇，近期作品以《我們與惡的距離》擔任統籌，客語大片《日據時代的十種生存法則》、《台北歌手》製作人，期待透過兩位電影人與現場觀眾互動，帶來更深刻的電影體驗。活動也準備摸彩及有獎徵答禮品，活動詳請請參閱「螢火蟲電影院」臉書粉絲頁。

「2019螢火蟲電影院」台灣首部山林喜劇電影《山的那一邊》前進部落山區放映

活動日期：2019年7月12日(五)19:00

活動地點：福興宮廟

活動地址：桃園市復興區澤仁里中正路130號