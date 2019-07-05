螢火蟲電影院7/7前進南庄！《花甲大人轉男孩》免費看



▲《花甲大人轉男孩》登場「螢火蟲電影院」免費看。（圖／國立新竹生活美學館提供，下同）

生活中心／綜合報導

國立新竹生活美學館與文化部合辦「電影藝術分享計畫─螢火蟲電影院」，7月7日前進苗栗南庄，晚間19點在南富社區活動中心放映2017最受歡迎電視劇《花甲男孩轉大人》的電影版本《花甲大人轉男孩》，由原班人馬躍上大銀幕，活動為免費欣賞。

有看過電視劇的觀眾，或許會對該片所有人的後續感到好奇，像是光輝和史黛西姐姐、光昇和小靜、花甲和阿瑋，甚至歡喜冤家雅婷和花明，電視劇雖然有了一個精彩結尾，當時卻似乎還是滿足不了觀眾，瞿友寧導演於是推出電影《花甲大人轉男孩》，一方面滿足觀眾，一方面也算是真正給這些角色們一個幸福美滿的結局。

如同影片中常提到的「因為有了過去才會有現在、未來，有的人學會了放下才有機會再次去愛，也有人失去過才懂得珍惜」因此瞿友寧才想在電視劇後，讓這些有過傷痛的角色們有個更好的結局。

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▲「2019螢火蟲電影院」免費看。（圖／國立新竹生活美學館提供）

「2019螢火蟲電影院」每場次皆在粉絲頁線上有獎徵答，活動現場也有文創紀念品、摸彩禮品等互動，詳細資訊請上「螢火蟲電影院」粉絲頁查詢。

螢火蟲電影院《花甲大人轉男孩》

日期：7月7日19:00

地點：南富社區活動中心

地址：苗栗縣南庄鄉南富村13鄰14-1號



▲「2019螢火蟲電影院」12場次超強片單公布。（圖／國立新竹生活美學館提供）