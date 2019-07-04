導演陪看電影！《只有大海知道》籌備6年拍完　螢火蟲電影院免費看



▲2019螢火蟲電影院免費播映！導演陪看《只有大海知道》並於映後舉行座談。（圖／國立新竹生活美學館提供）

生活中心／綜合報導

2019螢火蟲電影院在6月下旬開跑，於新竹、桃園、苗栗、新北陸續舉行，本週六（7/6）晚間7時將在苗栗後龍水尾里活動中心放映《只有大海知道》，是導演崔永徽透過長期觀察、田野採集的真實故事，籌備6年拍攝完成的台灣電影，他將現身與民眾一同觀賞，更和知名導演陳文彬映後對談，引導觀眾進入電影的世界。



▲2019螢火蟲電影院於新竹、桃園、苗栗、新北陸續舉行。（圖／取自螢火蟲電影院粉專）

《只有大海知道》劇情講述自小由年邁祖母養育長大的男孩馬那衛，總盼望長期在台灣謀生的缺席父親，有天能回到蘭嶼、陪伴他的成長。這個夏天，學校來了一位年輕老師游仲勛，被迫放棄熱鬧都市生活的他，一心想爭取記功嘉獎，期待早日能調回台灣。全國原住民舞蹈大賽將於高雄舉辦，蘭嶼決定參加，游仲勛老師接下指導老師的重責大任。馬那衛則想趁此機會，飛到台灣、給父親一個驚喜。

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大家都為了夢想奮力一戰，但在集訓過程中，仲勛卻發現，孩子們對代表達悟文化的丁字褲顯然排斥，不願穿著它上台表演。如何能讓孩子們從文化中找回驕傲與勇氣，願意穿上丁字褲登台演出成為游老師的大課題？而當他們踏上台灣，仲勛和馬那衛原先的夢想，也開始有了轉變。

7月6日當天在苗栗「螢火蟲電影院」也將舉行映後座談，特別邀請該片導演崔永徽及知名導演陳文彬，透過兩位導演的對談，引導觀眾進入電影的世界。「2019螢火蟲電影院」粉絲頁線上還有有獎徵答及活動現場文創紀念品、摸彩禮品等互動，詳細資訊請上「螢火蟲電影院」粉絲頁查詢。

《只有大海知道》螢火蟲電影院

時間：7月6日晚間7點

地點：苗栗後龍水尾里活動中心

地址：苗栗縣後龍鎮水尾里12鄰104-1號

活動：導演崔永徽、陳文彬將舉行映後座談

此活動為免費參加

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