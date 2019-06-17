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「2019螢火蟲電影院」免費看！　12場次超強片單公布

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▲▼ 「2019螢火蟲電影院」免費看！　12場次超強片單公布（圖／國立新竹生活美學館提供、取自螢火蟲電影院粉專）
▲「2019螢火蟲電影院」在6月21日開跑！（示意圖／國立新竹生活美學館提供）

生活中心／綜合報導

2019「螢火蟲電影院」將於6月21日正式開跑！首場於新竹縣竹東鎮登場，此後將於桃園、苗栗、新北陸續舉行，共計放映12場次，今年規劃三大主題「我們的島」、「我們的家」及「我們的愛」，為了推廣國片及電影下鄉，螢火蟲電影院將前進校園、尋訪原鄉、深入社區等。

「電影藝術分享計畫─螢火蟲電影院」由國立新竹生活美學館與文化部影視及流行音樂產業局合辦，今年三大主題首要為「我們的島」，挑選關心在地環境生態議題的《山的那一邊》、《只有大海知道》以及真實故事改編的《老師你會不會回來》，讓我們在觀影中，同時能夠省思環境保育、水資源、地震或風災後重建⋯等課題。

第二大主題為「我們的家」，挑選以親情為題的《憨嘉》、《上岸的魚》，網紅奶奶與寂寞男孩成為忘年之交的《生生》，還有去年拿下金鐘影帝盧廣仲主演的《花甲大人轉男孩》，透過家庭親情、老人長照、隔代教養相關的電影，能夠試著去正視現今台灣家庭面對的難題，思考如何面對長輩老去、與家人共同生活、下一代教育、價值觀的衝突，進而對家人付出關愛。

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而「我們的愛」主題，這一次挑選了去年引起廣大迴響的催淚電影《比悲傷更悲傷的故事》，還有談論父子之情的《范保德》，邀民眾一起來探索「打動著你心中那一份愛的故事是什麼樣的呢？」

▲▼ 「2019螢火蟲電影院」免費看！　12場次超強片單公布（圖／國立新竹生活美學館提供、取自螢火蟲電影院粉專）
▲ 「2019螢火蟲電影院」今年規劃三大主題「我們的島」、「我們的家」及「我們的愛」。（示意圖／國立新竹生活美學館提供）

螢火蟲電影院這次將分別走進：新北市中和區、土城區、樹林區，桃園市復興區、楊梅區、新竹市香山區、新竹縣五峰鄉、竹東鎮、寶山鄉，苗栗縣南庄鄉、後龍鎮、苑裡鎮，除了將電影推廣至社區，更結合當地特色音樂、舞蹈演出，凸顯社區凝聚力與活力。

另外，為了能夠讓民眾更認識電影幕後的過程，特別邀請國內電影界知名人士參與映後座談，包含《只有大海知道》導演崔永徽，《山的那一邊》導演，同時也是知名演員的陳道南，金鐘製作人陳南宏及知名演員、導演陳文彬，來分享他們的創作經驗。

 活動期間從6月下旬至8月上旬，期間另有粉絲頁線上有獎徵答及活動現場文創紀念品、摸彩禮品等精彩互動，詳細資訊可至「螢火蟲電影院」粉絲頁查詢。

▲▼ 「2019螢火蟲電影院」免費看！　12場次超強片單公布（圖／國立新竹生活美學館提供、取自螢火蟲電影院粉專）
▲「2019螢火蟲電影院」12場次超強片單公布。（圖／國立新竹生活美學館提供）

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關鍵字：螢火蟲電影院,露天電影院,電影

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