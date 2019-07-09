日本祖先來自台灣？獨木舟「45小時跨黑潮」抵達與那國島　實現3萬年前航海實驗

▲5名划手7日下午從台東縣長濱鄉烏石鼻港出發。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者林瑩真／編譯

日本人的祖先來自台灣嗎？為了證實「日本人的來源路徑」，國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館合作，進行一項以獨木舟從台灣跨越黑潮進入沖繩與那國島的挑戰。由5名划手（包含1名女性）於7日開啟挑戰，確定在9日早上11時37分（日本時間）抵達與那國島Nama海灘（ナーマ浜）。

綜合日媒報導，「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」（跨越黑潮-復現3萬年前的航海實驗計畫）要重現3萬年前如何不靠現代技術，從台灣航海跨越黑潮，進入沖繩列島的可能性，整個航程直線距離為205公里。

計畫找來5名划手（4男1女，分別為日籍原康司、鈴木克章、村松稔、田中道子及台籍宋元愷），以7.5公尺長、70公分寬的獨木舟人力划行，航行不使用羅盤、時鐘、智慧型手機，全靠星辰、風向決定航程方向，若可不偏離主要航道，理想狀態約1天半至2天半可抵達。

スギメが11時37分に与那国島ナーマ浜に到着しました！e pic.twitter.com/dddr2lPHxS — 3万年前の航海 徹底再現プロジェクト (@koukaiprj) 2019年7月9日

5名划手7日下午1時30分於台東縣長濱鄉烏石鼻港出發，據日本當地媒體報導，獨木舟已在9日11時37分抵達與那國島Nama海灘（ナーマ浜），成功並安全的完成航行。報導指出，原本預計在8日晚間8時至9時就可抵達，不過划手們徹夜航海體力耗盡，一度難以分辨方向，才會進度落後。

據《朝日電視台》報導，日本人祖先在3萬年前從北海道、對馬、沖繩跨海來到日本，其中沖繩到日本必須橫越全球最大級的海流「黑潮」；加上DNA分析，台灣原住民與日本繩文人遺傳相似，沖繩出土的史前舊石器時代石器又與台灣的史前石器相同，因此推測日本人祖先是從台灣跨越黑潮來到沖繩，又擴散至日本。