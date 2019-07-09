被自殺？南韓陸軍21歲一等兵投漢江身亡　疑與北韓漁船越界案有關

▲ 6月11日也有北韓漁船因故障漂流至南韓近海。南韓海軍艦艇將其拖至海界，移交北韓。（圖／南韓聯合參謀本部）

國際中心／綜合報導

北韓一艘木造漁船6月15日因故障隨海流南下，直至北方界線（NLL）130公里外的南韓近海才被當地民眾發現，南韓海軍及陸軍共三重監視網竟都未能偵測到，顯示出國安系統有嚴重漏洞。國防部長鄭景斗3日才首度為此坦承錯誤，也下令懲處，今（9）日稍早卻傳出一名陸軍士兵因此事件投漢江身亡的消息；軍方目前正調查其確切死因。

南韓陸軍稍早指出，一名隸屬第23師團的21歲一等兵8日晚間10時被人發現陳屍在首爾元曉大橋附近。上月南下的北韓小型木船被發現時停靠於江原道三陟港防波堤碼頭，陸軍第23師團即距該地點最近的GOP（一般前哨）狀況兵，且該名士兵上月15日事發當天也有出勤。

《中央日報》報導，國防部聯合調查團因北韓漁船事件啟動海岸警戒態勢相關調查，第23師團也在調查範圍內。但軍方人士澄清，「該名一等兵軍階較低，不屬調查對象」，2起事件無直接關聯。他也說明，該艘北韓漁船是在6月15日上午入港，而死亡的士兵則是當天下午才出勤。但有大批網友懷疑，這實際上是一起「被自殺案」。

國防部此前宣布，第23師團未確實通報北韓木船進入三陟港相關狀況，在維持國防上有過失，已經交由懲戒委員會處理。然而，第23師團團長自上月15日便開始休假，由代理人代行團長職務。軍方內外都有輿論指出，這是軍方為保護指揮部而斷尾求生的方式。

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