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副連長溜進寢室「舌頭侵入」　她驚醒狂反抗…鎖門後還猛敲　訊息內容曝光

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 ▲桃園市徐姓男子去年4月邀女性友人參觀新房，竟霸王硬上弓性侵挨告。（示意圖／Pixabay）

▲女連長在營部連連長室睡覺，竟被闖入的學弟強吻，事後換上創傷後壓力症候群。（示意圖／Pixabay）

社會中心／綜合報導

台南陸軍一名上尉女連長在寢室熟睡時，被闖入的陳姓男中尉偷吻，驚醒之後雖然咬對方舌頭也試圖推開對方，仍被壓制住上半身強吻，來回至少3次。陳男事後辯稱只是性騷擾，並沒有強制猥褻；然而法官指出，陳男事後在簡訊中提告「對不起，好像滿喜歡妳的才會…」，女方則回「這樣有點太超過了」，加上陳男事後被推到房門外還想強行開門，因此辯解不足採信，以侵入住宅加重強制猥褻罪判3年6個月徒刑。

判決書指出，2016年11月13日凌晨3點初，陳姓副連長未經女連長同意，擅自闖入營部連連長室內偷吻女連長，還將舌頭伸進對方嘴裡舌吻。女連長驚醒後不斷反抗，3度推開副連長又3度被強吻，直到掙脫後將對方推出門外，將房門上鎖才結束。

▲雲林縣議員李建志等人，違法在雲林、彰化等多處鄉鎮非法掩埋事業廢棄物，被查獲的數量約1萬5千噸，台南高分院改判李建志有期徒刑8年8月，併科罰金480萬元，其中徒刑部分8個月得易科罰金。（圖／記者林悅攝）

▲台南高分院法官認為，陳男證詞不足採信。（圖／記者林悅攝）

陳男在庭上辯稱，因為早上要和學姊去清點彈藥，怕一早爬不起來，才會在凌晨進到學姊寢室拜託對方叫他起床，而發現對學姊正在熟睡時，也只有偷親嘴巴一下。他承認有將舌頭伸進學姊嘴巴，後來被對方推到門外，但認為只是性騷擾的程度而已。

女連長表示，學弟根本沒有拜託她幫忙叫起床。她說，深夜驚醒時，對方上半身已經壓在她身上，「我有推開他的臉，然後我就不斷的推，不斷抗拒，他還是不斷的親，我確定他有把舌頭伸進我的嘴巴，因為我有咬他，過程中我有慢慢起身，把他推出門外，他還是不斷敲門。」女連長指出，因為怕被揍，而且那些動作讓她感到噁心、害怕，所以當時並沒有強烈反抗或大叫。

案發後，女連長經鑑定罹患創傷後壓力症候群，也認為軍旅生涯已經被學弟影響。陳男事後還傳簡訊給學姐說，「對不起啦，我好像滿喜歡妳的，所以才會，我不知道妳的感覺？」女連長回覆，「有點太超過了，以後不可以」，「再喜歡都不可以這樣，對女生太過分了。」

綜合以上案情，台南高分院法官認為，女連長指控屬實，因此二審侵入住宅加重強制猥褻罪，判決陳姓副連長3年6個月有期徒刑。

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關鍵字：連長,國軍,軍隊,強吻

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