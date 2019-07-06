「市長生日，特別忙！」協商長榮罷工、赴美　許願寫小說

▲鄭文燦(左三）生日特別忙，協商罷工、赴美訪問。（圖／記者沈繼昌攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日生日，沒有休假反比平常還忙！鄭文燦除了一如往常，勤跑行程，下午首度出面，為長榮罷工事件進行協商，並於協商成功的3個小時後，抵桃園機場赴美展開為期11天的參訪；對於生日這一天在忙碌中度過，生的願望是什麼？鄭文燦說，經歷過這麼多豐富的事件，他的願望是要寫一本「人生百態」的小說。

台灣航空業、罷工史最長天數的長榮空服員罷工，6日進入第17天，在桃園市長鄭文燦首度出面下，勞資雙方相關人員下午在桃園市政府，舉行長達4個多小時的協商，雙方達成協議、簽下團體協約，終於讓這起各界關注的罷工事件落幕。

▲吹蠟燭許願望，鄭文燦的生日願望，是要寫一本「人生百態」的小說。（圖／擷取自鄭文燦臉書）

鄭文燦成功完成協商的這一天，也是他的生日，當晚，他要率市府團隊赴美訪問。據了解，市長辦公室幕僚已提前一天，在上班日，為他慶生，同時要鄭文燦許生日的夢想？鄭文燦先問幕僚，妳們知道我的夢想是什麼嗎？對於整天行程滿檔，每天只有四、五小時休息時間的市長而言，幕僚搶先回答：睡一整天！

▲鄭文燦的生日願望，是要寫一本「人生百態」的小說。（圖／擷取自鄭文燦臉書）

鄭文燦笑說：不是。經歷過這麼多豐富的事件，我應該來寫一本小說，我要寫的是，人生的百態，也就是人生百態的了解，寫成小說才有價值。在幕僚齊唱生日歌祝福聲中，鄭文燦用手機與幕僚玩自拍，並在幕僚催促「趕快去看公文」提前歡度生日。

▲鄭文燦生日特別忙，強調認真做好每件事。（圖／擷取自鄭文燦臉書）

桃園市政府新聞處指出，鄭文燦6日至7月17日率市府團隊赴美國考察，訪問華府、美南等城市。此次主要係由國務院及商務部邀請，由商務部主辦，國土安全部及美國科學基金會協辦之2019全球智慧城市展（GCTC）開幕場次國際視野專題演講擔任主講者，除參加GCTC的活動外，也會前往姐妹市參訪與相關交流，宣慰當地僑胞及參加僑界活動。

▼ 長榮罷工落幕。（圖／記者蔡玟君攝）