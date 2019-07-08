鄭文燦訪美分享台灣近期發展　籲僑界「守護民主+團結台灣」

▲鄭文燦與休士頓台灣同鄉會會長宋明麗。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府新聞處8日指出，赴美訪問的市長鄭文燦，於休士頓時間7日上午應邀出席美南台灣人夏令營演講時表示，今年適逢美南夏令會成立50年，也是簽訂台灣關係法40週年，來到美南格外有意義。因此，他以「守護民主、團結台灣」作為演講主題，要與僑胞分享台灣近期的發展。

▲鄭文燦出席美南台灣人夏令營演講，以「守護民主+團結台灣」作為演講主題，與僑胞分享台灣近期的發展。（圖／市府提供）

首次到美南訪問的鄭文燦指出，台灣是亞洲民主第一站，也是美國印太戰略中最佳的戰略夥伴，台灣除需要國際支持外，台灣內部更要有共識，才能走出自己的路。現在是台灣在國際發揮的最佳時刻，台灣也正走在正確的道路上，這也受到海內外僑界支持，希望藉由此次參訪，讓未來有更多城市交流的機會，包括台商、國會及政府部門等，與德州各城市能有更深入的交流合作。

▲聖湯瑪士大學人文學院政治系助理教授christopher+james+wolfe曾於6月隨美國智庫學者訪問團在桃園諾富特與鄭文燦見面，鄭市長致贈當時的合照。▼桃市府訪美團受邀出席聖湯瑪士大學國際研究中心學者座談會，雙方針對美中貿易戰、台灣的角色以及城市治理等議題座談。（圖／市府提供）

第二站鄭文燦受邀出席聖湯瑪士大學國際研究中心學者座談會，雙方針對美中貿易戰、台灣的角色以及城市治理等議題深入座談，聖湯瑪士大學國際研究中心主任Hans Stockton史漢傑、聖湯瑪士大學人文學院政治系助理教授Christopher James Wolfe吳達福、聖湯瑪士大學國際研究中心助理教授葉耀元、休士頓外交關係委員會理事Benjamin Howard Proler白傑明、萊斯大學貝克公共政策研究院亞洲事務研究員Steven Lewis路易斯均一同出席座談。

鄭文燦於中午和晚間，和達拉斯同鄉會、休士頓全僑歡迎晚會中，向僑胞說明台灣現在所面臨的國際情勢及中美貿易後台灣的角色定位等議題，並互相交換意見，收穫豐碩；下午至美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心，由溝通及行銷部副總裁Richard E. Glover, Jr.領隊參訪。

▲桃市府訪美團抵休士頓，受邀出席聖湯瑪士大學國際研究中心學者座談會。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，休士頓位在德州，是美南第一大城，高科技產業和農業皆相當發達，此外長榮航空有直飛休士頓航班，載客率高也代表兩地商務、物流相當密切。此次來訪感受到商會、同鄉會的熱情，當地政府也希望能進一步推動桃園與休士頓交流，希望將來能除了在美東、美西地區外，美南地區也能有更多城市交流，促進台美雙邊關係。