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洪慈庸質疑太原段社宅預定地標售圖利建商　中市府：道聽塗說

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▲洪慈庸在臉書上三問韓國瑜。（圖／洪慈庸立委提供）

▲洪慈庸質疑盧市府賣地內情不單純，但遭新聞局長吳皇昇駁斥。（圖／洪慈庸辦公室提供）

記者鄧木卿／台中報導

立法委員洪慈庸8日表示，台中市政府將原本規劃為社會住宅預定地的太原段取消後，原來是要標售土地，而從周遭有建商正進行三個推案研判，很難不讓人和圖利建商聯想在一起，新聞局長吳皇昇則反駁，請洪慈庸不要為了選舉，為反市府而反市府，應做好功課再批評，不要道聽塗說。

▲太原段社會住宅預定地。（圖／洪慈庸辦公室提供）

▲太原段社會住宅預定地。（圖／洪慈庸辦公室提供）

洪慈庸表示，先前曾指出盧秀燕上任後，太原段不蓋社會住宅了，如此重要的青年政策為何輕易變更，實在令人不解，如今，盧市府竟然要標售太原段土地，太原段鄰近商圈、學校、文化中心和公園，是精華地帶，附近就有三個總太建設的建案，此舉是否有「賣地炒房」疑慮？為建商量身訂做？不免引發外界聯想。

「這塊地將由誰標走？有正當規劃？還是為建商利益服務？」洪慈庸強烈質疑，已規劃設計好的太原段社會住宅，因為市長換人就驟然取消，因此呼籲盧秀燕勿損及台中市民與青年朋友的權益，也請政風單位啟動相關調查，背後是否涉及官商勾結？

吳皇昇表示，社會住宅是重大施政，市府依輕重緩急持續推動，很遺憾洪立委不去了解整體社宅政策，就胡亂批判市府「疑似賣地炒房」，甚至意有所指涉及利益關係，他說，質疑很容易，卻不做功課，這樣的發言傷害從上到下認真做事的公務員。

吳皇昇指出，洪立委日前曾要求市府要判斷西屯國安段和北屯太原段兩地段的價值孰高孰低，好好考量成本，擇一興建，但後面又要求市府兩地段都要做社會住宅，顯然又不要市府考慮成本，實在邏輯錯亂。

吳呼籲，洪立委老是用這種道聽塗說的方式，其實是很壞的示範，市府推動社會住宅已分一、二期接續進行，方向不變，要給台中青年和弱勢團體更好的協助，而且都會站在市政高度來整體評估。

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關鍵字：洪慈庸,吳皇昇,社宅

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