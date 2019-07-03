林昶佐、洪慈庸宣布競選連任　2020對決林郁方、楊瓊瓔

▲林昶佐、洪慈庸宣布競選立委連任。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量3日召開2020區域立委提名記者會，林昶佐與洪慈庸宣布將出征台北市第五選區（中正、萬華）及台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委選舉競選連任，將分別對上前國民黨立委林郁方和現任台中市副市長楊瓊瓔。

時代力量黨主席邱顯智表示，林昶佐對進步價值的堅持，包括日前在同婚力法堅定立場，以及每年都參與西藏人權運動都可以看見，林昶佐對每件事情的認真，大家有目共睹，連做音樂都獲得金曲獎的肯定。對於洪慈庸的優異表現，邱顯智也特別強調，許多艱困無助的朋友都會找洪陳情，如澎湖護理師、不適應軍人退役、校園霸凌、輻射致癌等案件，都看得到慈庸的認真和社會關懷。

談起2020大選將面臨老將回鍋，洪慈庸將對上現任楊瓊瓔，成為一場「現任與現任」的選戰，卻要面對對手龐大行政資源和傳統舊政治的選舉手段，洪慈庸形容「這和時代力量所代表的價值和主張，剛好是在最兩極的兩端」。

至於林昶佐則將對上前軍系立委林郁方，他也直言「全世界都在追求進步，只有他們好像要讓台灣退步逆流」，更坦言憂心台灣外部有中國的壓迫與統戰攻勢，加上國民黨的政治人物與特定媒體與中國隔海唱和，讓台灣民主自由的生活方式備受威脅。

洪慈庸說，從素人變立委，再從姊姊和女兒升格新手媽媽，認為自身對時力發展與台灣未來都有更大責任，坦言「希望未來女兒在自由開放的環境長大，並且會以媽媽現在的努力為榮」。

林昶佐也說，自己和洪慈庸既然決定拚連任，就絕對會站在捍衛台灣民主自由的這一邊，和所有同樣懷抱進步價值的夥伴並肩作戰。

▼林昶佐、洪慈庸宣布競選立委連任。（圖／時代力量提供）

