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洪慈庸拚連任「不靠利益綁椿」　楊瓊瓔：做好份內工作

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▲洪慈庸、楊瓊瓔明年立委選舉可能再度對決。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲洪慈庸宣布爭取明年立委連任。（圖／洪慈庸辦公室提供）

記者鄧木卿／台中報導

時代力量台中市立委洪慈庸3日宣布爭取連任，洪說，她要用新的方式經營基層，讓立委回歸問政專業，而不是靠利益綁樁，她會讓地方政治不那麼混濁，守護初衷，要為台灣贏，而被視為明年可能捲土重來的台中市副市長楊瓊瓔則說，做好份內工作最重要。

▲洪慈庸、楊瓊瓔明年立委選舉可能再度對決。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲楊瓊瓔面對明年立委選舉，尚未表態。（圖／台中市政府提供）

洪慈庸上午在時代力量主席邱顯智宣布下，爭取下屆立委連任，她表示，3年多以來，她已經不是素人而是現任立委；在女兒和姊姊之外，也多了媽媽的身份，她現在的責任更重，要扛起上一代，撐起這一代，更要照顧下一代，她希望未來女兒是活在一個民主自由、包容友善的台灣，而她也會以現在的努力感到驕傲。

洪慈庸坦言，從政近30年的楊瓊瓔預計也會重新投入選舉，成為一場「現任對現任」的立委選舉，她所面對的是龐大的行政資源、傳統金錢打造的選舉手法，這和時代力量所代表的價值和主張，剛好是在最兩端。

擔任過2屆省議員、5屆立委，從政近30年的楊瓊瓔上屆失利後，轉任台中市副市長，當被媒體問到，明年捲土重來參選立委已是公開的秘密時，楊馬上回說，怎麼會這樣說，接著再說，做好份內工作最重要，對於是否參選堅不表態。

台中市立委第三選區包括后里、神岡、大雅、潭子，上屆選舉，洪慈庸得票93451票，勝過楊瓊瓔的78334票。

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關鍵字：洪慈庸,楊瓊瓔

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