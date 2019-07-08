「師公」才會丟筆！我是屏東人沒聽過　潘恒旭嗆蘇貞昌：不要硬掰

▲高雄市觀光局長潘恒旭指出自己是屏東人，沒聽過擲筆習俗。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

近日網路瘋傳一段行政院長蘇貞昌出席李承翰告別式，結果在簽名時刻意摔筆的影片，事後蘇貞昌澄清是出席一位屏東鄉親告別式的畫面，而且影片中的擲筆動作，是小時候家鄉的習俗。潘恒旭說「我是屏東人，我從來沒聽過告別式丟筆的習俗，院長做錯了就說聲道歉，不要硬拗硬掰，不然多一個「拗慢院長」的封號」。

▲蘇貞昌澄清在告別式摔筆是習俗。（圖／翻攝自臉書）

行政院長蘇貞昌日前參加一場告別式時，簽完名就將筆大力地丟出去，影片在網路上瘋傳，事後蘇貞昌澄清這是小時候家鄉的習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生。但同樣身為屏東人的高雄市觀光局長潘恒旭，則在臉書反嗆「我是屏東人，我從來沒聽過告別式丟筆的習俗，院長做錯了就說聲道歉，不要硬拗硬掰，不然繼卡神院長後多一個『拗慢院長』的封號」。

▲潘恒旭要蘇貞昌不要硬掰。（圖／翻攝潘恒旭臉書）

潘恒旭對《ETtoday新聞雲》記者表示「從小參加一些告別式，屏東從來沒有這個習俗，你想如果每個人都去丟筆，那場面很混亂，唯一一種可能是『師公』，念經唸到最後，丟一個筆，但他是院長的身分不是師公，基本上他不要去掰這是民俗，沒有這個民俗，他就是重新杜撰一個民俗，問題他是院長不是師公」。

至於有網友批評潘恒旭講這些話是「行政不中立」，潘恒旭也說是非沒有什麼中立關係，而且自己發文是在一大早，還不是上班時間，而且如果院長有錯被指教也不會只有是我，也會有立委講話」。