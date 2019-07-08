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海豚胃塞滿巨型塑膠袋…每秒煎熬活活餓死　她還目睹珊瑚遭炸毀

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▲▼海豚胃塞滿巨型塑膠袋，每秒煎熬活活餓死。（圖／粉專「深深愛上愛妮島」提供） 

▲流進海中的塑膠袋，被海洋食物吞下肚。（圖／粉專「深深愛上愛妮島」提供，下同）

記者丁維瑀／採訪報導

來自台灣的女子Sylvia於2014年首次來到菲律賓愛妮島，當時身為背包客的她立刻受到湛藍海景吸引，隨後便與男友一起定居此地。近年來，她投身海洋生態保育活動，卻於日前心碎宣布，一隻名為Wally的海豚胃中有著無法消化的大型垃圾袋與保麗龍，即使接受醫療照顧，最後仍是死亡，「太令人痛心。」

▲▼海豚胃塞滿巨型塑膠袋，每秒煎熬活活餓死。（圖／粉專「深深愛上愛妮島」提供）

▲Sylvia盼望各地的人民都可以落實減塑。

2公尺長的海豚Wally先前擱淺在菲律賓巴拉望省（Palawan）納克潘海灘（Nacpan Beach），Sylvia的團隊立刻聯繫當地保育人員，暫時先安置虛弱的海豚，進行照顧與餵食，等著未來再讓牠重回海洋。當時Sylvia滿心期待，還想像著牠奔向大海的畫面。

▲▼海豚胃塞滿巨型塑膠袋，每秒煎熬活活餓死。（圖／粉專「深深愛上愛妮島」提供）

▲海豚胃中充滿塑膠袋。

然而，Sylvia接下來看見的，居然是血淋淋的畫面。儘管海豚受到專業團隊悉心照顧，最後仍是死在池中。她告訴《ETtoday新聞雲》，海豚沒有任何外傷，因此專家推測是生病，「就在解剖驗屍後，發現牠腸胃的大黑色塑膠，讓牠長時間無法吸收消化與排出吃進的東西，活生生痛苦死亡。」

Sylvia 3日在臉書寫道，面對海洋生物因為人類不自覺的行為而慘死，她無法再壓抑情緒，忍不住哭泣，「我知道選擇動保這條路很辛苦，但我不得不流著淚後，依然保持樂觀，否則我害怕眼前的世界將會片片剝落。」

▲▼海豚胃塞滿巨型塑膠袋，每秒煎熬活活餓死。（圖／粉專「深深愛上愛妮島」提供）

▲海豚死亡前的模樣。

回首過去在海邊的日子，Sylvia看過太多海洋生物莫名其妙死去，只剩下頭的鯊魚在沙地、珊瑚掙扎，非法魚雷落入海中並炸毀許多海洋生命，還有海龜龜殼遭快艇槳打碎最終死亡，「因為吃了太多塑膠的海龜，浮上海面無法再度下潛，活生生被曬死餓死。」

▲▼海豚胃塞滿巨型塑膠袋，每秒煎熬活活餓死。（圖／粉專「深深愛上愛妮島」提供）

▲相關人員檢查海豚的狀態。

Sylvia表示，熱愛自由潛水與深潛的她，最初受到巴拉望省愛妮島景色、海洋生態以及純樸民情吸引，她與夥伴便成立自己的團隊，長期致力保育海龜等活動，「這5年間，確實看到生態的破壞，很難過。整個愛妮島也很強烈在禁塑跟保育，但這不是一個區域努力就能改變的事情。」

▲Sylvia的文章登上CNN。

Sylvia說明，其實愛妮島當地人很重視海洋生態，大家遇到類似慘案時，心情都非常難過，「愛妮島已經把禁塑這件事情做得非常透徹，早在2017就沒有任何店家在用塑膠吸管，目前商店也都是用紙袋給旅客。」

儘管愛妮島實施禁塑，海洋生物胃裡塞著塑膠袋的新聞仍是層出不窮。Sylvia認為，海洋非常廣大，只靠一個小島努力其實有限，「希望大家都能一起改變。台灣也是海洋非常豐富的島國，如果菲律賓愛妮島都能夠辦到，台灣一定也可以。」

▲▼海豚胃塞滿巨型塑膠袋，每秒煎熬活活餓死。（圖／粉專「深深愛上愛妮島」提供）

▲Sylvia熱愛海洋文化。

「希望能夠讓大家看到這令人痛心的犧牲，喚醒我們本該存在的柔軟！」Sylvia期盼，人類不要忘記Wally的死，而是應該學習尊重每個生命與環境，從自己的行為開始改變，她感謝當時替海豚打氣的每個人，「我們都盡力了，牠也不再痛苦了。生命逝去後留下的悲憤與遺憾，我們都需要從這起命案中學到些什麼。」

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關鍵字：海豚,塑膠袋,菲律賓,愛妮島,海洋,東南亞要聞

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