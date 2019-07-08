大腸長出「豹紋斑」！她為治便秘狂吃偏方…腸壁發黑險癌變

▲誤信偏方解便祕，竟長出「豹紋腸」險癌變。（圖／記者周宸亘攝）

大陸中心／綜合報導

現代人作息紊亂，工作壓力大，不論男女都容易有便秘問題，坊間也出現許多偏方，各式幫助排便的產品層出不窮，但當中的成分和效用卻充滿疑慮。西安一名女子因便秘而亂吃不良偏方，結果不僅讓症狀更嚴重，還讓腸子長出了「豹紋斑」，大腸鏡一照相當駭人！

據《每日頭條》報導，西安一名31歲女子曉麗（化名），長期飽受便祕所苦，求遍各大門診，醫師也只建議她多喝水、多運動，必要時可服用暫時性瀉藥緩解，卻依然無法解決問題。直到某次她聽從朋友介紹一款來路不明的保健食品，聲稱吃了不只可以養顏美容，還能排毒、治療各種便秘情況，「神奇」的功效讓曉麗聽了心動不已，趕緊跟風訂購了一大箱。

果然在一開始服用時，曉麗的便秘情況就大幅改善，不過在幾個月後，效果卻越變越差，讓曉麗不得不加重劑量，然而後期便秘情況不只沒有改善，反而越來越嚴重，就連嘗試其它的通便產品也沒有效用，症狀變得比之前更糟糕。

▲長期吃保健食品治便秘，大腸竟長出豹紋斑。（圖／翻攝自微博／胃腸病）

就這樣服用了3年，曉麗開始出現食慾不佳、腹部脹痛和冒痘痘的症狀，這才驚覺有異求助醫師，醫師透過大腸鏡一照，發現曉麗的結腸出現大範圍的發黑，整個腸壁像是長出了「豹紋斑」一樣，十分嚇人！

醫師解釋，曉麗的症狀是「結腸黑變病」，又稱「黑腸病」，這症狀和習慣性便祕後長期服用瀉藥有直接的關連，由於各種排毒、清腸的產品內，大多數都含有「蒽醌類」的瀉藥，「蒽醌類」的成分會使結腸黏膜的固有層內，產生大量含有脂褐素的巨噬細胞，使黏膜色素出現沉澱，才讓腸壁長出交錯的斑紋。

▲左為正常腸粘膜，右為黑變病。（圖／翻攝自微博／胃腸病）

醫師提醒，雖然黑腸病看起來駭人，卻是一種可逆的良性病變，只要停用瀉藥，經過一段時間的調理，就可讓腸壁恢復原貌，同時能改善便祕問題；不過若是錯過最佳治療時機，放置不管任期惡化，就可能導致腸道內增升息肉、腺瘤和潰瘍，嚴重將會引發癌變，不得忽視！