到英國就要說英語？　強生「母語論」挨轟「愚蠢無知」

▲英國前外交大臣、著名保守脫歐派強生（Boris Johnson），也是下屆首相熱門人選。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國首相參選人強生（Boris Johnson）5日表示，希望每個英國人都應該將英語作為母語，並以孟加拉及猶太難民為例，稱此舉「有助建立英國的民族文化」。此言論引起許多抨擊，蘇格蘭議員麥克尼爾（Angus MacNeil）發文痛批「愚蠢無知」，連強生親姊姊也發文表示不解。

前外相強生在下任首相候選民調領先，但他5日卻表示，要改變英國部分地區民眾不把英語當成母語的狀況，未來也將要求移民們「學英語、像個英國人」，並以孟加拉和猶太難民為例子，稱這個舉措「有助於建立英國的民族文化」。

這段言論震驚了許多人，因為英國也有許多流傳已久的少數語言，比如威爾斯語、蘇格蘭語、愛爾蘭語、蓋爾語等。

▲前英國外務大臣強生（Boris Johnson）。（圖／路透）



蘇格蘭民族黨議員麥克尼爾（Angus MacNeil）便發推特嘲諷強生「愚蠢無知」，直呼是「幾個世紀以來的傲慢」。連強生的親姊瑞秋也發文表示，不懂強生為何要這樣說，因為在家時都是以古希臘語溝通。

強生的「母語論」也與右派民粹的英國獨立黨前領袖法拉奇（Nigel Farage）相呼應，該政黨的主要理念為「英國脫歐」。而法拉奇本人則曾在2014年時，抱怨在火車上聽到過多外語很奇怪，「我覺得不太舒服，而且不覺得大多數英國人會這樣。」

據英國2011年人口調查，英格蘭和威爾斯有超過90%民眾的母語為英文或威爾斯語，7.7%的人母語是其他語言，倫敦則有22%民眾的母語是其他語言。由於擔憂脫歐後，會造成部分族群邊緣化，許多團體倡議保護少數語言，促成英國政府近日成立基金會保護康瓦爾語。