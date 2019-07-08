韓粉登門討發票！千元煎餅老闆淡回「高雄發大財」堅持沒逃稅

▲千元煎餅遭韓粉討發票，老闆淡定回「高雄發大財」。（圖／翻攝自Facebook韓國瑜總統領導中華民國建言團）

網搜小組／綜合報導

高雄鹽埕區知名煎餅店「廣德家」，因支持罷免市長韓國瑜推出「發大財特價」活動，將一份70元的香蕉煎餅提高到1千元，不料遭到網友留言恐嚇「去死」、「放火燒店」、「對家人不利」，引起爭議。7日又有韓粉登門，要求店家開立發票，並質疑有逃漏稅之嫌，對此老闆只淡淡回應營業額未達開立發票標準，並高喊「高雄發大財」應付韓粉。

一名韓粉在臉書社團「韓國瑜總統領導中華民國建言團」中PO出影片，只見他邊拍攝邊靠近煎餅攤位，一見面就大方自述「我是韓粉」，接著詢問價格「70（元）嗎？還是1000（元）？」店家回覆後，他表示「我就買1000（元），請問你們有發票嗎？」

這時店家回答「我們沒有發票」，該名韓粉聽完追問，「那沒有發票，我買1000（元），你的稅金繳在哪裡 ?

」店家則回應目前沒有達到付稅金的標準，此時韓粉突高喊「我買1000塊的煎餅，但是他並沒有開發票」，並質問店家「所以你沒有繳稅金，然後你說你愛高雄，請問你怎麼愛？」現場吸引不少民眾圍觀，而店家聽完只淡定回應，「我愛高雄，高雄發大財！」

▲煎餅店營業時間還沒到，就出現長長排隊人潮。（圖／記者賴君欣攝）

影片曝光後隨即在網路掀起熱議，據《自由時報》報導，對此店家解釋，只有在週休假日時才會兼職販售限量煎餅，每個月僅賣8天，每天限量100份，每份最多70元，一個月下來營收約5、6萬元，確實未到開立統一發票的標準，加上扣除人事、店租和水電成本，也因是兼職，所以沒有進行營利事業登記，強調並沒有逃漏稅嫌疑。

老闆指出，該名要求開立發票的韓粉，一來就刻意表明身份，且持手機錄影，並問店家如果消費者是韓粉要收多少錢，當時老闆已說明要付70元還是1000元由客人自己決定，並未強迫對方付1000元買煎餅。

▲店家在臉書發文感謝消費者支持。（圖／翻攝自Facebook韓國瑜總統領導中華民國建言團）

雖然爭議不斷，但7日上午營業時間還沒到，店門口已大排長龍，限量100份的煎餅在短短17分鐘內就賣光光，還有人特地從台中趕來，就是要支持店家罷免韓國瑜。對此老闆表示，感謝前來力挺的顧客，「沒想到有那麼多愛台灣的人」，坦言是因擔心家人人身安全才報案，並非特意掀起軒然大波，雖仍有不理性的顧客登門鬧場、叫囂，但看到這麼多顧客支持，相當開心也很感動，也盼風波早日平息。