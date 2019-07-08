挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

▲韓國瑜租屋處曝光，房仲估月租金大約4萬元。（圖／記者洪靖宜攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜就任後，一直沒有住進市長官邸，反而自行在外租屋，還被媒體捕捉到平時都開私家車出入，再換車到蓮潭會館改搭公務車上下班，民進黨議員批評，這是韓國瑜對市府「不信任」的表現。韓國瑜對此回應「歡迎議員們來我家泡茶聊天」。

韓國瑜位於左營的租屋處「太普上新光」住宅大樓曝光，15層樓高的灰色大樓僅113戶，屋齡5年多，環境單純，緊鄰高鐵新左營站僅800公尺，三鐵共構，附近商店林立，生活機能高，十分方便，距離國道1號（中山高）鼎金系統交流道或國道10號都不遠，平時他都搭私家車出入，除了交通考量，隱私也是重要特性，因為大樓住戶根本不知道鄰居是韓國瑜。

▲韓國瑜澄清房租一個月約2、3萬元。（圖／記者賴君欣攝）

民進黨議員批評，這是韓國瑜「不信任」高市府官員的表現，另外有房仲估算，該處大樓月租約4萬元，也讓韓挨批「爽住豪宅」。對此，韓國瑜8日下午受訪表示，租屋是自掏腰包，「沒有佔公家便宜」，當初是透過仲介租屋，月租金大約2、3萬元，「並不像外界講的，好像住在什麼阿房宮一樣」。

韓國瑜表示，自己住的地方大約就是2、30坪的房子，跟一般上班族一樣，至於換車出入是因為「不願意麻煩隨扈」，所以有時才會另外安排車輛接送；韓國瑜當場喊話「如果大家這麼好奇，歡迎民進黨議員和新聞界的好朋友一起來我家看一下，大家泡泡茶聊聊天，我很好客」。