嚴禁「北京比基尼」！男性夏天「太暴露」罰款外加「曝光身份」

▲天氣太熱，許多男性都露大肚皮散熱。（圖／翻攝自《中國日報》）

大陸中心／綜合報導

踏入7月，大陸各地迎來酷熱天氣，不少男性穿著衣服出門太熱，只好將衣服卷到胸口，露著「大肚皮」散熱，被很多外國網友戲稱「北京比基尼」。不過，官方覺得「畫面不雅、有損城市形象」，紛紛發起整治。民眾若不聽勸告，會被曝光身份，罰款50至200元人民幣（約新台幣226至904元）。

對於「北京比基尼」的愛好者們來說，近日連傳「噩耗」。濟南、天津、瀋陽多地推出措施，集中治理「夏季不文明行為」，包括在公共場合赤膊光膀、脫鞋晾腳、隨意暴露等。

山東省濟南市近日將治理公共場所衣著不整的現象，治理重點是在公園、廣場、社區、公車、景點景區、街區等人流密集區域赤膊光膀、脫鞋晾腳、隨意暴露的行為。濟南市文明辦相關負責人表示，主要以勸導為主，如果遇到勸阻不聽，也會採取曝光等方式來提高關注。

《天津市文明行為促進條例》今年5月1日起也正式施行。根據條例第55條規定，在公共場所赤膊的、不聽勸阻的會被接警警察要求改正，不改正的將罰50元至200元人民幣。

其實除了濟南、天津以外，陸多地此前均出台措施整治「光膀子」等行為。瀋陽市2015年開展「陋習大整治」，對於包括光膀子、路邊隨意躺臥等行為進行處罰。

消息一出，引發大陸網友熱烈討論，微博上甚至有「是否贊成整治北京比基尼」的投票。投票結果顯示，大多是人贊成整治，認為「公共場合光膀子真挺辣眼睛的」。

▼「北京比基尼」的愛好者在夏日的街上隨處可見。（圖／翻攝自《中國日報》）