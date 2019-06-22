推銷彰化自家農產　猛男脫光光拿巨峰葡萄「擋那裡」露出六塊G

▲健身教練黃紹宸推銷自家葡萄想出另類的行銷方式。（圖／黃紹宸提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

網路臉書及IG最近出現1名26歲擁有6塊肌的健身教練黃紹宸全裸著身子，由女友「矮妹」掌鏡拍了希臘男神手拿葡萄的一系列照片，其中一張還是站在家中2樓拿著葡萄遮住下體，在網路被瘋傳，原來這是黃男為了推銷家中種植6分地的巨峰葡萄，所想出的另類促銷手法，不過也因此多了許多張訂單，人也因此爆紅。

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黃紹宸說，在2星期前與交往1年的矮妹相偕從桃園回到彰化二林，看到家中的葡萄都進入採收期，因此就拿著媽媽剛洗乾淨的枕頭套跟爸爸的白色襯衫，綁在腰際，腳踩藍白拖鞋，在自家的葡萄園內開始拍攝希臘男神照片，有坐在牛車上的也有穿梭在園內的身影，都少不了與葡萄一起入鏡，讓大家不禁豎起大拇指喊讚但也被笑翻天。

其中1張站在家中二樓手拿葡萄遮住露鳥部位，矮妹還邊拍邊笑說「葡萄應該拿小串一點」，左右鄰舍的阿公阿嬤看到，都掩鼻噗噗笑，倒是黃紹宸的父母對兒子的奇怪舉動，都見怪不怪的說，「就愛演嘛，隨便他啦」。

22日是矮妹的生日，黃紹宸下午準備帶女友去用餐慶祝，問到是否也會帶葡萄當禮物，黃紹宸也說爸媽常說，只要矮妹喜歡吃，葡萄讓她吃通海，簡直將矮妹視為兒媳婦捧在手掌心疼愛，也囑咐兒子不要整天忙著工作，更要常帶女友回彰化老家吃葡萄聚聚啦。

▲黃紹宸女友矮妹。（圖／黃紹宸提供）

▲黃紹宸在IG有提供自家葡萄訂單方式。（圖／翻攝自黃紹宸IG）

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