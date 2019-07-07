《Vogue》民主黨女將專訪獨漏她！　團隊「自P合照」PO網狠酸

在 Instagram 查看這則貼文 Marianne Williamson（@mariannewilliamson）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 27 日 上午 11:04 張貼

▲作家及心靈顧問瑪麗安娜.威廉森（Marianna Williamson）沒被約訪，除了團隊幫P照，也藉此發文狠酸Vogue。



實習記者陳妙津／綜合報導

作家及心靈顧問瑪麗安娜.威廉森（Marianna Williamson）宣布參選美國總統大選的民主黨初選，不過近日時尚雜誌《Vogue》邀約民主黨女參選人一同受訪、拍攝照片時，卻獨漏她；對此，競選團隊不甘示弱，反將威廉森的頭像P上照片，並發布在IG。《Vogue》則解釋，沒邀請她只是因為對方不是議員身分，並非刻意抹黑。

據CNN報導，《Vogue》該篇名為「總統女士？」的報導中，訪問了5名女民主黨初選參選人，由Amy Chozick執筆，攝影師Annie Leibovitz則負責拍攝附圖，雖然威廉森也在此文中被提及，卻並未受到邀請。

從照片中可見，參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）和賀錦麗（Kamala Harris）狀似握手，陸天娜（Kirsten Gillibrand）及華倫（Elizabeth Warren）則面露燦笑地談天，眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）則微笑看著，氣氛相當和諧。

不過威廉森的團隊不甘示弱，直接把她的照片P在後方畫作上，並在IG發文。競選團隊表示，雖然照片很好笑，但並未成為爆紅迷因，並稱「所有榮耀都歸功於永不會失敗的網友們」。

在 Instagram 查看這則貼文 Marianne Williamson（@mariannewilliamson）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 4 日 下午 6:06 張貼

《Vogue》則對此表示，未邀請是因為威廉森並非國會議員，「我們絕不會抹黑威廉森和她的成就，只是想強調這5位女士的政治經驗合計滿40年。」威廉森也在3日批評沒被邀請一事，並在IG上寫道，「你可能已經注意到有誰不在照片裡，這讓我們了解這為什麼重要：這是媒體的道德責任」。