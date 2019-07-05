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「鍵盤鄉民」出動！一人一票支持社區行動　助地方一臂之力

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▲▼信義房屋社造計畫。（圖／業者提供）

▲信義房屋全民社造計畫進入決選階段，快點上網為你心儀的計畫投下支持的一票。

圖、文／信義房屋提供

信義房屋全民社造行動計畫決選階段將於七月登場，除了舉辦實體的行動說明工作坊外，「網路人氣票選活動」也同步展開，鼓勵社區更積極將提案計畫的構想以及內容，善用網路的影響力尋求大眾支持。投票期間自7月1日至8月11日，歡迎動動手指助有心改造家園的人一臂之力。

2012年推出「網路人氣票選」活動以來，許多參賽者反應自己非居住於六都，容易居於網路票選弱勢，但根據統計顯示，人氣王居住縣市以雲林縣最多，嘉義縣次之，連續兩屆獲得人氣王的薛惠玲小姐，就是雲林在地人，因為勤於分享自己要做的事情，曾與他共事、認同他做事的朋友也會主動宣傳，不只獲得獎助金，也促成提前達成100所國小彩繪防撞條的願望。

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只要在投票期間內上指定官網，登入FB帳號即可為您心儀的改造計畫投票，網路人氣票選的分數也會依據所獲得的票數換算，最高分為10分；也就是說，只要幸福社區組集滿250人投票、其他組的提案集滿50人投票均可獲得10分。設計網路人氣票選的用意就是希望大家可以主動分享自己的改造計畫，讓更多人看見後可以進一步支持。

相關投票辦法以及方式說明，詳見社區一家人氣票選官網：https://www.taiwan4718.tw/event_new/event.php

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關鍵字：鄉民,社區行動,網路票選,信義房屋,社區改造,全民社造

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