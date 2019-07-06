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「九龍大遊行」明登場！港府憂示威者與陸客爆衝突　出動1500警力戒備

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▲▼香港高鐵西九龍站。（圖／CFP）

▲香港西九龍站是廣深港高鐵的南端起訖站。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

反送中「九龍大遊行」明（7）日於尖沙咀集合，遊行至高鐵西九龍站。《東網》引述消息稱，港府高度重視遊行對高鐵站的影響，預計參與人數較多，為了避免示威者與大陸遊客發生衝突，警方將動員至少1500警力戒備，另與港鐵制定應變措施，最壞情況下可能會關站。

據報導，有消息指出，港府已就事件與大陸相關部門溝通，7日西九龍高鐵站準備了多個應變方案，例如只准許持票乘客等特定人士出入高鐵站、關閉部分出入口、實施人流管制等。

報導稱，若遇最壞情況，譬如有大批示威者包圍及封鎖高鐵站所有出入口及緊急通道，則會基於安全理由，考慮關站，但關站幾率不大。另外，如果有示威者投擲物品進入大陸管轄區，而有關行為是在香港管轄區進行，將會由香港警方執法。

▲香港七一示威民眾。（圖／路透）

▲香港示威民眾1日與警方發生衝突。（圖／路透）

警方回應說，會密切留意有關情況，調配適當人手，以維持公共秩序，保障公眾安全，又呼籲參與公眾活動人士應遵照在場警務人員或主辦單位指示。

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖則稱，旅遊業已加緊進行調配工作，如原定7日下午出發的高鐵團，會盡量提早在中午12時前全部出發，最差情況下，會當場安排旅客改用其他方法前往大陸，例如坐車至深圳再轉乘其他交通工具，但由於2、3天前才得知有遊行，不少旅客已報團及購票，所以難以取消行程。

▲香港市民試圖衝入立法會,七一。（圖／路透）

▲香港市民在七一遊行期間，試圖衝入立法會。（圖／路透）

7日的「九龍大遊行」將在尖沙咀梳士巴士花園集合，途經海傍及廣東道前往高鐵西九龍站集會，期間會向大陸自由行旅客派發傳單，以宣揚「香港價值」。遊行的主題則為「九龍區大遊行　香港人，就是香港最美的景點」、「香港人，未撤退，為左手足行落去」。

ET快訊
李承翰倒地喊「我沒辦法呼吸」…目擊者還原現場：非票務糾紛

關鍵字：反送中,香港遊行,逃犯條例,粵港澳要聞,七七遊行,西九龍高鐵站,九龍大遊行

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