好熱！12:00花蓮38度　台東、花蓮列橙色燈號台北中午熱到37度

▲花蓮富源中午12點高溫來到38度。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

受到西南風沉降影響，今（7日）白天台東縣為橙色燈號，有連續出現38度高溫的機率，花蓮縣縱谷，台北市、新北市及基隆市則為黃色燈號，請民眾多注意氣溫的變化，適時做好防曬，而花蓮富源中午12點，氣溫來到38度。

【14:00更新】

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中央氣象局更新高溫警訊資料，中午前後，花蓮、台東為橙色燈號，有38度極端高溫的可能，而台北市、新北市、基隆市、桃園市、彰化縣、高雄市等近山區或河谷為黃色燈號，而截至下午2點為止，全台中午最高溫仍是在花蓮富源中午12點38度，台北12點48分來到37度，新北板橋下午1點33分來到36.8度。

▲高溫黃色燈號區域擴大，彰化、高雄和桃園都在警示範圍。（圖／翻攝中央氣象局網站）

中央氣象局上午發布高溫燈號警訊，台東縣為橙色燈號，台北市、新北市、基隆市、桃園市和花蓮縣為黃色燈號，而花蓮富源中午12點，氣溫來到38度，台北市上午11點45分高溫來到36.7度，台東太麻里上午11點30分來到36.1度，台北松山中午12點來到了36度，新北板橋中午12點13分也來到36度，提醒民眾要做好防曬，避免戶外活動、勞動及運動，要多補充水份，慎防熱傷害。

▲台北地區白天多雲，中午氣溫來到37度。（圖／記者季相儒攝）

【橙色燈號】（38度以上）

東半部：台東縣、花蓮縣

【黃色燈號】（36度以上）

北部：基隆市、新北市、桃園市、台北市

中部：彰化縣

南部：高雄市