把握這10天！「颱風活躍期」預測出爐　賈新興：7/24後指標達高檔

▲「颱風活躍期」預測出爐，賈新興：7/24後指標達高檔。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

災害預報士賈新興表示，根據美國預報資料計算颱風活躍期指標，顯示16日之後指標由負翻正，西北太平洋季風開始建立，21日後指標更突破3，環境逐漸有利颱風發展，且預計到8月指標都會持續增加，並維持在高檔。天氣風險公司總經理彭啟明也說，好好把握最近穩定天氣，未來2周沒有明確的颱風發展。

中央氣象局表示，7日西南風影響，南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，中部有短暫陣雨或雷雨，預計8至11日（下周一至四）均受西南風影響，降雨以中南部為主，南部地區易有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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▲把握這10天！未來二周都受西南風影響。（圖／中央氣象局、NCDR）



彭啟明分析，最近台灣天氣都很穩定，每天都受西南風影響，高溫悶熱，午後有典型局部陣雨，南部受旺盛西南風影響，雨水時多時少，配合海陸風環流，有局部陣雨發展，中部以北山區也有局部陣雨發展，未來一、兩周都是類似天氣，七月中上旬西太平洋都都沒有明確颱風發展，若有颱風，「不管來不來都是壓力」，提醒民眾好好把握。

賈新興則引述美國cfsv2的系集預報資料，計算颱風活躍期指標，配合季節性震盪的預測「至少未來10天都還不是颱風活躍期」。但7/16之後指標由負翻正，表示西北太平洋季風開始建立，7/21之後指標正式突破3，環境逐漸有利颱風發展，到了7/24日至8/1一直維持在6，8/1日之後指標持續增加並維持在高檔。