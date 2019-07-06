八仙塵爆倖存者黃博煒　截肢後「承諾朱立倫」以堅強毅力重新站起來

▲朱立倫、侯友宜一起探視八仙塵爆倖存者黃博煒。（圖／朱立倫競選辦公室提供，下同）



政治中心／綜合報導

八仙塵爆傷者黃博煒歷經截肢手術後，裝上義肢重新走出自己亮麗人生，也希望前新北市長朱立倫能夠看到他站起來的樣子，新北市長侯友宜得知後居中協調，兩人於6日上午一同前往探視，為他加油打氣。

朱立倫說他多次與黃博煒見面，為他加油打氣，如今看到他終於能站起來，真的為他感到高興。朱立倫也與侯友宜一同參觀黃博煒在府中青年社宅的住家，看看當初為他特別調整過的無障礙空間是否合用，朱侯兩人皆表示，政府一定會是黃博煒的後盾，提供最大的協助，也要他繼續保持樂觀。

27歲的黃博煒原本是一間科技公司的工程師，在八仙塵爆後，全身3度燒傷達95％，存活率僅5％，病況極度不樂觀，但求生意志強烈的他自做決定，同意截肢減少傷害。

其實，黃博煒在台大醫院住院期間，朱立倫跟侯友宜曾多次探視鼓勵他，朱立倫贈送1台平板電腦和觸控筆，為他套上冰島矽膠套筒保護斷臂；黃博煒用他僅剩的一隻左手，敲出九萬多字的《但 我想活》一書，書中記錄他如何走過傷痛，完成學業、打保齡球、爬合歡山，希望這段奮鬥故事能帶給大家正能量，幫其他人帶來人生的改變！

前陣子侯友宜造訪復健中心，黃博煒表示曾跟朱立倫說他會重新站起來，如今他做到了，想讓朱看看他站起來的樣子，「我現在恢復的很好，也正在準備敲出第二本書」。侯友宜居中促成今天的會面。