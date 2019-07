大學宿舍「連爆炸2次」...學生抱頭逃竄8人傷！鄰居嚇：整棟樓都在震

▲內華達州大學宿舍大樓發生爆炸意外。(圖/路透社)

記者錢玉紘/綜合報導

美國內華達州大學雷諾分校在當地時間5日下午發生宿舍大樓爆炸意外,而且還連續兩次爆炸,一共造成8人受到輕傷,幸好都沒有大礙。校警初步判斷,爆炸的原因應該是地下室的機械設備故障,詳細原因還在調查中。



綜合外媒報導,這起事件發生在校園內的阿爾及塔樓(Argenta Hall),這棟7層樓的建築是學生住的宿舍大樓,而爆炸發生的地點位在地下室,宿舍門口的落地玻璃全被震碎,許多窗戶也直接被震落掉到地上,到處都有磚塊掉落,外觀損毀嚴重。消防人員指出,事發後一共有8人受傷,6人在現場接受治療,2人緊急送醫,隨後出院。

雷諾消防局的指揮官萊頓(Steve Leighton)指出,一共發生了兩次爆炸,第一次規模較小,發生後有人報案,消防人員趕到現場後,又發生第二次規模較大的爆炸,是造成建物損毀嚴重的主因。事後,救難人員已經進入每一層樓內清查,確認所有的住戶都已經離開。

校警指出,疑似是地下室的機械發生故障,才導致爆炸,詳細原因還在調查中。

▲建物外觀明顯損毀。

附近居民表示,突然聽到很大的聲響,還以為發生車禍,「爆炸的衝擊很大,我們住的整棟公寓都在搖晃」,他走出戶外,看到很多人從宿舍大樓倉皇跑出來,還看到有陣陣濃煙從建築物中冒出,「大概有四分之一的建築物都被炸毀了」。



體育系的學生威爾(Harrison Wier)回憶,當時他正在二樓,當時大家聽到警鈴大響,都不知道發生甚麼事情了,「許多人走到外面,雙手抱頭,大概5分鐘後,就看到到處都有碎掉的玻璃」。這棟宿舍最多可容納750人,很多體育系的學生都還住在裡面,進行訓練,還有一些國際交換生。

