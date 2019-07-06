大學宿舍「連爆炸2次」...學生抱頭逃竄8人傷！鄰居嚇：整棟樓都在震

▲內華達州大學宿舍大樓發生爆炸意外。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國內華達州大學雷諾分校在當地時間5日下午發生宿舍大樓爆炸意外，而且還連續兩次爆炸，一共造成8人受到輕傷，幸好都沒有大礙。校警初步判斷，爆炸的原因應該是地下室的機械設備故障，詳細原因還在調查中。



綜合外媒報導，這起事件發生在校園內的阿爾及塔樓（Argenta Hall），這棟7層樓的建築是學生住的宿舍大樓，而爆炸發生的地點位在地下室，宿舍門口的落地玻璃全被震碎，許多窗戶也直接被震落掉到地上，到處都有磚塊掉落，外觀損毀嚴重。消防人員指出，事發後一共有8人受傷，6人在現場接受治療，2人緊急送醫，隨後出院。

雷諾消防局的指揮官萊頓（Steve Leighton）指出，一共發生了兩次爆炸，第一次規模較小，發生後有人報案，消防人員趕到現場後，又發生第二次規模較大的爆炸，是造成建物損毀嚴重的主因。事後，救難人員已經進入每一層樓內清查，確認所有的住戶都已經離開。

校警指出，疑似是地下室的機械發生故障，才導致爆炸，詳細原因還在調查中。

▲建物外觀明顯損毀。

附近居民表示，突然聽到很大的聲響，還以為發生車禍，「爆炸的衝擊很大，我們住的整棟公寓都在搖晃」，他走出戶外，看到很多人從宿舍大樓倉皇跑出來，還看到有陣陣濃煙從建築物中冒出，「大概有四分之一的建築物都被炸毀了」。



體育系的學生威爾（Harrison Wier）回憶，當時他正在二樓，當時大家聽到警鈴大響，都不知道發生甚麼事情了，「許多人走到外面，雙手抱頭，大概5分鐘後，就看到到處都有碎掉的玻璃」。這棟宿舍最多可容納750人，很多體育系的學生都還住在裡面，進行訓練，還有一些國際交換生。