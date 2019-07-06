韓國瑜選情拉警報　親韓人士證實：韓冰回台了

圖文 / 鏡週刊



國民黨總統初選民調將在7月4日至8日舉行，目前位居領先地位的高雄市長韓國瑜，近日聲勢持續下滑，選情拉起警報。本刊調查，在韓陣營幕僚的建議下，原先不打算在初選階段曝光的韓國瑜長女韓冰，人已悄悄返回台灣。

據了解，在韓陣營幕僚建議下，韓冰已悄悄抵達台灣，目前人落腳在高雄市。親韓人士證實，韓冰在加拿大的學業暫時告一段落，人回來放暑假，但現階段尚未進一步規劃是否讓她公開替韓國瑜站台。

日前，本刊調查，韓冰因心疼父親市政、選舉兩頭燒，一度請纓在民調前返台助選，但韓國瑜擔心先前的網路嗆殺事件重演，因此跨海喊卡女兒返台。

當時，韓冰也獨家向本刊表示，感謝支持者的關心，原本自己希望跟小編團隊可以幫忙，但爸爸（韓國瑜）希望他們先以課業和安全為主，因此初選前暫時沒有回台計畫。

不過，距離初選民調開跑僅剩下最後的「黃金週末」，韓國瑜選情告急，內有藍營地方派系倒戈挺郭，又面臨高雄登革熱疫情失控等負面風波，韓冰此刻突然返台，是否會公開替韓助選、站台，備受外界關注。



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