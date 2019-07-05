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洪秀柱率176台青赴浙江　預料6日將與劉結一會面

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▲洪秀柱率176台青赴浙江　一下飛機先會浙江省委書記。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲洪秀柱與浙江省委書記車俊會談。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／杭州報導

中國國民黨前主席洪秀柱5日率領176名台灣青年赴浙江，參加6日舉行的「第二屆兩岸青年發展論壇」，預料將與國台辦主任劉結一會面。洪秀柱下午一抵達浙江，便與浙江省委書記車俊進行會談，她表示，今年的兩岸青年發展論壇規模更勝以往，報名的青年中，40歲以下的達到8成2，30歲以下的青年更達到6成多，20歲以下的更有高達近2成，顯示越來越多台灣年輕人想要認識、了解對岸，這對雙方未來的交流絕對是一個健康的發展。

會談一開始，洪秀柱首先向浙江省表達感謝，她說，浙江省政府過去一年用實際行動照顧了台商企業，並同時指出，浙江在過去一年中經濟發展能夠有長足的進步，重點在於韌性，且在中美貿易的衝擊下，還能有這樣亮眼的表現，真的很不容易。

洪秀柱指出，比起去年的第一屆論壇，今年參加的青年年齡層大幅的下降，跟去年不一樣，來參加論壇的人40歲以下佔了8成2，「這次論壇因為臨時改變日期，讓一些已經報名的人無法參加，但是報名還是非常踴躍，其中更有32名參加的青年是未滿20歲的年輕人，而且很多都是第一次到大陸。」

洪秀柱強調，之所以很多年輕人想要來，除了想要認識大陸以外，也有人是想未來到浙江就業或創業，希望這次能找到合作的契機，也希望浙江省政府能夠提供一個兩岸和平交流的工作平台，讓這些青年有更多的保障。

浙江省委書記車俊則說，去年在各級政府單位的配合下，浙江對台灣同胞大幅開放惠台措施，一年內有高達120多家的台灣企業獲得政府的資金補助，同時新興的台資企業增加了381家，投資總額達到15.4億美元；學術方面，浙江去年錄取的台灣學生達到226名。

車俊並提到，浙江也呼應了去年洪秀柱的要求，替當地6千名的台胞辦理了居住證，其中1400名辦理了市民卡，讓這些台灣同胞能夠更方便的取得諸如駕照等證件，未來在浙江的生活能夠更便利，「浙江一定更會配合中央的惠台政策，全力支持兩岸青年的交流交往，同時為台灣青年提供一個良好的舞台，讓他們可以來追夢、築夢、圓夢。」

洪秀柱是以中華青雁和平教育基金會董事長的身份參與青年發展論壇，據了解，她將在6日上午的開幕式上致辭，並於下午的分論壇上與兩岸青年對話。此外，國台辦主任劉結一5日剛在台北上海雙城論壇與台北市長柯文哲會面，外界預料，劉結一很可能會從上海轉往浙江，在兩岸青年發展論壇上與洪秀柱會面。

▲洪秀柱率176台青赴浙江　一下飛機先會浙江省委書記。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：兩岸青年發展論壇,洪秀柱,劉結一,浙江,杭州,浙江省委書記,車俊

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