最年輕得主！9歲全盲生獲總統教育獎　夢想當總統助弱勢

▲年紀最長及年紀最輕總統教育獎得主，49歲台北海洋科技大學學生呂豐和（圖左）、9歲高雄市前鎮區獅甲國小學生羅柏勛（圖右）。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

總統府今（5日）舉行總統教育奬頒獎典禮，56個突破逆境、奮發學習的感人生命故事由總統蔡英文親自頒獎。其中最年輕的得獎者是一位年僅9歲的高雄市前鎮區獅甲國小學生羅柏勛，他自小罹患眼疾，失去視覺，但他不畏先天障礙，更立志要當總統，想要幫助更多身障者。

羅柏勛因為眼癌的關係，在4個月大的年紀就得面對一次又一次的檢查、抽血與化療，儘管生命中充滿許多的阻礙，但家人卻沒有把他當為身障生，希望他能與一般孩子一樣，在生活上能夠自理，他自己更盡力發展興趣，不管是鋼琴、爵士鼓、直笛、體操、爬山及游泳等，儘管視覺障礙帶來不便，但他花更多時間去摸索每個音符，隨著曲子難度的增加，雙手位置、指法、調號、強弱及拍子的邊換，柏勛都用堅定的意志力克服一切困難。



羅柏勛說到，自己喜歡幫助他人，透過自身的經驗，更常到長照中心陪伴老人，因為他希望自己能為他人帶來光明和希望。羅柏勛媽媽說，羅柏勛常常用心體會生命，在校園是開心果，學習課業時更是比其他學生還要更認真。

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▲總統蔡英文今天親自頒給56位總統教育獎得主 。（圖／教育部提供）

此次年紀最長的得獎者為49歲的台北海洋科技大學學生呂豐和。呂豐指出，自己出生六個月後即罹患小兒麻痺，造成行動不便，使得在求學時屢屢遭受同儕語言嘲笑及異樣眼光，常讓自己對學習生活感到灰心失望。一直到高四時，因腳部變形而休學接受開刀治療。療養期間偶然發現醫院特殊的輪椅，好奇嘗試的往後翻，激發他對運動的潛能與學習的動力，不願再被曲折的雙腳困住。

呂豐和經由啟蒙教練武而謨物理師鼓勵指導與勤加練習，在民國79年首次參加第七屆身心障礙者運動會，在輪椅競速400公尺中就得到金牌。從此輪椅改變他的人生模式，民國84年獲頒十大傑出運動員，入選為國家代表隊參加殘障亞奧運，85年獲得北京亞運輪椅競速400公尺金牌。107年參加全國身心障礙國民運動會獲得輪椅競速100、200、400、800公尺第三名，1500公尺第二名。

呂豐和說，自己因運動而體認生命的可貴與天賦的潛能，輪椅已成為他的跑鞋、舞鞋，希望可以以親身經歷的生命歷程來回饋社會，激勵幫忙更多需要的人，並希望以自己樂觀開朗的個性、充滿希望正面的生命態度傳染給周遭每個人。