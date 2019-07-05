小米CC9宣傳頁面出現蘋果Memoji廣告　小米官方：上傳錯誤、嚴肅處理

▲小米CC新系列手機在捏臉新功能上引發了爭議。（圖／翻攝自微博）

財經中心／綜合報導

小米近日捲入抄襲風波。新系列「小米CC」機款中的新功能「Mimoji萌拍形象」遭批抄襲蘋果iPhone的Memoji。雖然小米已發布聲明否認抄襲說，但稍早前微博用戶魯卡利歐Luka發文稱小米CC9手機於京東商場等電商平台上產品詳情頁面的Mimoji宣傳圖，其中一部分就是直接從蘋果宣傳Memoji的影片中截取的，令小米的Mimoji功能抄襲疑雲再起。

小米與美圖秀秀合作的全新系列手機「小米CC」推出CC9、CC9e、CC9美腿三機款，當中的新功能「Mimoji萌拍形象」遭質疑不僅名稱與蘋果iPhone的Memoji類似，就連功能相似度也極高，迅速在網路上引發爭議。針對抄襲的指控，小米官方發布聲明表示，在進行嚴格的自審自查後，確信Mimoji萌拍形像沒有對其他友商包括蘋果進行任何抄襲。

▼小米CC9宣傳頁面直接擷取蘋果Memoji廣告。（圖／翻攝自微博／魯卡利歐Luka）

不過稍早前，微博用戶魯卡利歐Luka發文寫道：「請問小米公司，小米CC9在京東的宣傳界面上Mimoji萌拍主題曲，怎麼這麼像Apple Music – Khalid + Memoji這個視頻呢？？？希望給出一個合理的解釋」根據該名用戶的附圖，小米CC9的宣傳圖片與蘋果iPhone的Memoji宣傳廣告中的一個畫面完全相同，質疑是直接從蘋果宣傳Memoji的影片中截取的。

▼小米CC9宣傳頁面出現蘋果Memoji廣告。（圖／取自微博／爱范儿）

對此，小米公關部總經理徐潔雲回應道：「經查的確是相關運營團隊在京東平台頁面上傳過程中出錯，上傳了錯誤的內容。內部正在進一步調查並將嚴肅處理。」此外，她也表示，「從常識角度說，做競品研究在每個行業都是常態。」

日前有微博用戶質疑小米CC9 Mimoji功能與iPhone Memoji相似，小米發布聲明反駁，Mimoji萌拍目前已原創設計了165個基礎素材，結合用戶對素材形狀、顏色的個性選擇、再編輯和再調整，可組合上億種不同形象。

「據了解，iPhone相關功能的形像不具備自動生成功能，需要手動從素材庫裡選擇，通過手動編輯捏出相關形象，小米Mimoji功能與iPhone相關功能的產品基礎邏輯有很大差異。」小米也在聲明文末強調，小米也在聲明稿內表示，對於惡意造謠者、幕後黑手，以及不負責任的惡意傳播者，該公司將會透過司法途徑追究法律責任。

▼蘋果廣告「Apple Music – Khalid + Memoji」，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。