全台首創「為孩子朗讀」　盧秀燕：彷彿回到往日床邊說故事時光

▲盧秀燕為小朋友朗讀繪本。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府文化局為推廣閱讀風氣，推出Bookstart閱讀起步走活動，並以「為孩子朗讀」為主題，鼓勵親子共讀，市長盧秀燕5日也為孩子講繪本故事《小象的雨中散步》，她開心的說，好像又回到替孩子說床邊故事的歡樂時光，這活動已在台中深耕多年，希望父母藉由共讀增進親子情感，陪伴孩子快樂成長。

▲盧秀燕送每個小朋友閱讀書袋。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，2003年，當時台中縣市尚未合併，台中縣政府文化局前往英國伯明罕考察後，汲取經驗帶回台中，之後，教育部向全台推廣，帶動閱讀風氣，她很開心能再次和孩子一起閱讀繪本，更感謝各界對於親子共讀的重視，希望台中的年輕人可以安心生育、安心教養下一代，讓每位孩子都快樂成長。

文化局指出，今年邀請台中故事協會「大熊叔叔」劉俊雄擔任父母成長講座講師，到圖書館說故事，鼓勵爸爸和媽媽用說故事陪伴孩子成長，也藉由親子共讀，對孩子認知、語言、情緒發展產生正面影響，此外，除了攜手共推0-5歲親子共讀，今年更與台中市自閉症教育協進會、台中市兒童發展評估中心等閱讀夥伴，合作關注早療幼兒，讓在評估中心診療的孩子，也有機會參與活動。

Bookstart閱讀起步走活動啟動儀式下午舉行，由幼兒園小朋友帶來律動表演溫馨揭開序幕，盧秀燕也致贈閱讀禮袋給在場親子，包括社團法人台中市自閉症教育協進會理事長曾陵珍、中彰賓士汽車股份有限公司總經理甄家謙、台中市台中故事協會大熊叔叔劉俊雄、文化局專委陳素秋、台中市立圖書館館長張曉玲等人都共襄盛舉。