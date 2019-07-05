　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台首創「為孩子朗讀」　盧秀燕：彷彿回到往日床邊說故事時光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕為親子朗讀，呼籲親子共讀。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕為小朋友朗讀繪本。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府文化局為推廣閱讀風氣，推出Bookstart閱讀起步走活動，並以「為孩子朗讀」為主題，鼓勵親子共讀，市長盧秀燕5日也為孩子講繪本故事《小象的雨中散步》，她開心的說，好像又回到替孩子說床邊故事的歡樂時光，這活動已在台中深耕多年，希望父母藉由共讀增進親子情感，陪伴孩子快樂成長。

▲盧秀燕為親子朗讀，呼籲親子共讀。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕送每個小朋友閱讀書袋。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，2003年，當時台中縣市尚未合併，台中縣政府文化局前往英國伯明罕考察後，汲取經驗帶回台中，之後，教育部向全台推廣，帶動閱讀風氣，她很開心能再次和孩子一起閱讀繪本，更感謝各界對於親子共讀的重視，希望台中的年輕人可以安心生育、安心教養下一代，讓每位孩子都快樂成長。

文化局指出，今年邀請台中故事協會「大熊叔叔」劉俊雄擔任父母成長講座講師，到圖書館說故事，鼓勵爸爸和媽媽用說故事陪伴孩子成長，也藉由親子共讀，對孩子認知、語言、情緒發展產生正面影響，此外，除了攜手共推0-5歲親子共讀，今年更與台中市自閉症教育協進會、台中市兒童發展評估中心等閱讀夥伴，合作關注早療幼兒，讓在評估中心診療的孩子，也有機會參與活動。

Bookstart閱讀起步走活動啟動儀式下午舉行，由幼兒園小朋友帶來律動表演溫馨揭開序幕，盧秀燕也致贈閱讀禮袋給在場親子，包括社團法人台中市自閉症教育協進會理事長曾陵珍、中彰賓士汽車股份有限公司總經理甄家謙、台中市台中故事協會大熊叔叔劉俊雄、文化局專委陳素秋、台中市立圖書館館長張曉玲等人都共襄盛舉。

ET快訊
快訊／台20線南化重大車禍　「噴飛車外墜水溝」2命危1四肢骨
「最佳航空」新航也曾鬧罷工！李光耀僅說「2字」…機師馬上復工
不爽館長！55歲大叔叫戰拳擊「18秒把你打趴」　網起底暗黑史

關鍵字：盧秀燕,閱讀起步走

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「從皮毛開始」關心毛孩健康　世界級美容師教你如何洗澡！

郭台銘：警察必須保護人民　但社會得保護警察

視察三民區雨水下水道　韓國瑜驚：淤積最高40公分

總統府：蔡英文敦聘陳儀深出任國史館館長

柯文哲會劉結一直播遭陸方打斷　原來北市府沒知會國台辦

快訊／加拿大返台直奔高雄找老爸韓國瑜　韓冰：回來放暑假啦！

郭台銘酸「在高雄時間少約不到」　韓國瑜回擊：早就改約別天

柯劉會登場！柯文哲見劉結一：「五個互相」...交流增加彼此信任

陳佩琪出賣柯文哲燙髮照　網友笑翻：像沒梳洗過的黃國昌

全台首創「為孩子朗讀」　盧秀燕：彷彿回到往日床邊說故事時光

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

家犬猛甩頭 撕咬「路邊黑狗」濺血 飼主冷眼觀...民眾急：快被咬死了

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

「從皮毛開始」關心毛孩健康　世界級美容師教你如何洗澡！

郭台銘：警察必須保護人民　但社會得保護警察

視察三民區雨水下水道　韓國瑜驚：淤積最高40公分

總統府：蔡英文敦聘陳儀深出任國史館館長

柯文哲會劉結一直播遭陸方打斷　原來北市府沒知會國台辦

快訊／加拿大返台直奔高雄找老爸韓國瑜　韓冰：回來放暑假啦！

郭台銘酸「在高雄時間少約不到」　韓國瑜回擊：早就改約別天

柯劉會登場！柯文哲見劉結一：「五個互相」...交流增加彼此信任

陳佩琪出賣柯文哲燙髮照　網友笑翻：像沒梳洗過的黃國昌

全台首創「為孩子朗讀」　盧秀燕：彷彿回到往日床邊說故事時光

母乳喝不完送人？醫曝「來路不明體液」恐感染：連保存都有問題

效法亞馬遜！momo第4季推Prime忠誠會員計畫　先發幣暖身

不斷更新／廖健富、林立開轟　3局桃猿4：0統一獅

「從皮毛開始」關心毛孩健康　世界級美容師教你如何洗澡！

不斷更新／兄弟攻勢串聯先馳得點　3局結束兄弟1：0富邦

迷魂女賊網約男子吃飯　下藥迷昏2小時...奔百貨狂刷上萬元

邱彥祖雙響！小馬少棒奪冠　中華隊三級大滿貫挑戰世界

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

郭台銘：警察必須保護人民　但社會得保護警察

做鐵工賺太少繳不起房租　他拿鐵鎚狠砸娃娃機「貼補家用」

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

高雄神農路「逢雨必淹」真相曝

神算雄中生諷韓鼻子伸長！作家大..

蔡英文挺警察！下令「要錢給錢、..

桃猿Lamigo轉賣　郭台銘證..

響應韓國瑜號召！韓粉相約「76..

7/6高雄觀光日　郭董柯P都來..

國家養發酵？　政見會後郭台銘電..

郭台銘證實推薦買主接手Lami..

君鴻、大八都倒了　網酸：根本沒..

快訊／柯劉會登場！柯文哲5點西..

早上7點才接到電話　林義守出席..

政見會誰表現好？　朱立倫、郭台..

沈富雄籲郭台銘：要感謝朱立倫

看不慣口水戰　韓粉捐200萬打..

更多熱門

相關新聞

盧秀燕快閃　新聞局：沒善意回應就不出席院會

台中市長盧秀燕5日上午出席「2019亞洲身心障礙桌球錦標賽」賽前記者會後，馬上轉身走人不受訪，新聞局長吳皇昇代打，他說，台中市每年上繳1千4百億稅金，拿回來的僅有6、7百億元，中央補助屏東3億元辦燈會，補助台中卻很可能只有3千萬元，他認為，既然得不到中央善意回應，出席院會也沒意義，不如留在台中拚市政。

亞洲身障桌球賽台中舉行　盧秀燕：補助6百萬

盧秀燕缺席院會抗議蘇貞昌表力挺

燈會補助沒半毛　盧秀燕：蘇院長別口惠實不至

台中購物節　盧秀燕：抽到豪宅會捐出來

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒檢衝撞重傷

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多1缺　下場出爐

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

臟器外露怎救？　義消：千萬不要這樣做

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

最難追的星座女Top 5

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

林志成嗆「18秒打趴館長」

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

殺警犯入獄飽食肉燥飯輾轉難眠

《玩很大》張立東撿到內褲！

君鴻酒店將歇業　海霸王接手改商旅

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

更多

最夯影音

更多

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面