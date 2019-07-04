板橋直行機車撞轉彎機車　2騎士腿斷痛苦哀嚎送醫救

▲板橋區南雅南路二段與貴興路口，4日凌晨2時許發生機車撞機車的事故。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市板橋區南雅南路二段與貴興路口，4日凌晨2時30分許，發生一起嚴重的機車車禍。一部白色機車行經南雅南路二段與貴興路口時，正巧撞上對向另一部要轉進貴興路的藍色機車，撞擊力道之大，讓2名車主當場彈飛倒地，2名車主的右小腿雙雙骨折，警消獲報趕抵現場，將兩名車主送醫救治，所幸經治療後都沒有生命危險。

據目擊民眾表示，車禍當下白色機車車主騎乘的速度飛快，由亞東醫院方向往縣民大道直行，並沒有目睹2車怎麼撞上。而被撞上的藍色機車車主友人表示，他與被撞的友人剛從一旁的娃娃機店補完貨，從南雅南路要轉進貴興路，而當他剛轉過去後，就聽到後方巨大撞擊聲響，回頭一看才知道朋友被白色機車撞上，便立刻打電話報警。

由於車禍地點鄰近新北市消防局板橋分隊，救護車及警方不到一分鐘就立刻趕到現場，並將2名受傷的車主分別進行救治。據悉，2名車主都年約30幾歲，車禍發生後，2車車主的右小腿皆呈現開放性骨折，全身還有多處擦傷，痛的倒地哀嚎。

救護人員先將傷者分別抬上擔架，並送往一旁的亞東醫院急救，所幸經救護人員搶救後，2人目前都並無大礙。板橋警方表示，由於2車傷者都已先送醫，是否有酒駕嫌疑還有待醫護人員抽血檢驗，目前轄區交通分隊員警，也正積極調閱周邊監視器影像，至於車禍發生的經過及雙方肇事責任，警方認為還有待進一步釐清。

▲▼救護人員將白色機車車主包紮後送往亞東醫院救治。（圖／記者趙永博攝）



▲▼兩輛機車相撞後，車殼碎裂一地，白色機車車頭也嚴重毀損。（圖／記者趙永博攝）

