澎湖東海驚現漏斗雲！水龍捲秒生成　雲柱直衝天際持續「1min」

▲澎湖東海驚現水龍捲。（圖／海之旅飆水快艇育樂公司提供）

記者陳韻如／綜合報導

受季風低壓環流的西南風影響，氣象局針對西南部地區發布了大雨特報，其他地區則是有局部短暫陣雨，而澎湖東海4日上午就出現奇特景象，有民眾目擊並拍下水龍捲形成的畫面，整個過程持續了至少1分鐘。

根據中央氣象局資料，龍捲風是一種範圍小卻極強烈而危險的旋風，可發生於陸地（稱陸龍捲）或海上（稱水龍捲）。發生原因是由於熱帶溼熱氣團向北推進，而高空則有乾冷氣團侵入，發生渦旋運動，形成濃厚的積雨雲，當渦旋運動愈趨猛烈時，可自雲中直降至地面，形成漏斗狀的雲柱。

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資料顯示，龍捲風破壞力驚人，是所有大氣現象中破壞力最大的，但範圍很小，在天氣圖上不易發覺，會在鋒面雷雨或颱風侵襲期間伴生。

拍下水龍捲畫面的海之旅飆水快艇公司負責人莊佳灜表示，因為經常在海上，對天象的變化非常敏感，4日上午8時許，發現東海小白沙嶼處的海上雲層有漏斗型的徵兆，立刻就拿起手機紀錄，「水龍捲的形成很快，拿起手機不到幾秒雲柱就下來了，接著就開始打轉」，這個水龍捲維持了至少1分鐘。

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